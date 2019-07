Bryant, el Más Valioso

Kobe Bryant ganó el martes por primera vez el premio al Jugador Más Valioso de la NBA, luego de conducir a los Lakers de Los Ángeles a lograr la mejor foja en la Conferencia del Oeste.



Bryant, considerado durante años el mejor basquetbolista de la liga, nunca había recibido, sin embargo, el premio al Más Valioso.



El base estelar de los Lakers dijo que el premio es una bendición, y enfatizó que quiere ganar otro trofeo este mismo año.



“Esto es Hollywood, es como el guión de una película. El final feliz para nosotros sería levantar el trofeo de campeones al final de la campaña’’, dijo Bryant en una conferencia de prensa a la que asistieron sus compañeros, directivos de los Lakers, su esposa y sus dos hijas. ‘Éste es un premio que yo no podría haber ganado solo. No puedo dejar de agradecer a estos chicos (sus compañeros). Son mis chicos, mis hermanos. Vamos a prepararnos para mañana’’.



Los Lakers tratarán de tomar el miércoles una ventaja de 2-0 contra Utah en las semifinales de la conferencia. Habrá una ceremonia para oficializar la entrega del trofeo de manos del comisionado de la NBA, David Stern, antes del partido.



Bryant comenzó la campaña como el bicampeón defensor en puntos dentro de la liga. Había finalizado incluso en el tercer lugar en la votación para el Más Valioso en dos ocasiones --después de la temporada del 2002-2003, cuando promedió 30 puntos por primera vez, y el año pasado, cuando el trofeo fue para el alemán Dirk Nowitzki, de Dallas.



“No conozco a nadie que se merezca más este trofeo. No conozco a nadie que haya trabajado tan duro para lograr lo que él ha logrado’’, dijo el técnico de los Lakers, Phil Jackson, quien fue mentor de Michael Jordan, cinco veces ganador del trofeo con Chicago, y estaba al mando de los Lakers cuando Shaquille O’Neal recibió el premio en 2000.



Bryant recibió 82 votos para el primer lugar y 1.105 puntos en la votación de la prensa.



Fue seguido por Chris Paul, de Nueva Orleans (28 y 889); Kevin Garnett, de Boston (15 y 670), y LeBron James, de Cleveland (1 y 438).



En el décimo lugar de la lista quedó el argentino Manu Ginóbili, de San Antonio, quien no recibió votos para el primer lugar pero obtuvo nueve para el quinto.