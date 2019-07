Wang fue derrotado

Cliff Lee, de los Indios de Cleveland, y Chien-Ming Wang, de los Yanquis, se trenzaron en gran duelo de pitcheo, pero fue el primero, a base de un gran control, el que se llevó la victoria 3x0, con siete entradas de seis hits y siete ponches.



Lee (6-0) terminó con una espectacular efectividad de 0.81, que lo ratifica como líder de la Liga Americana, y de paso le quitó el invicto a Wang (6-1), quien tiró siete innings de cinco hits, tres carreras limpias y cuatro ponches.



La demostración ofensiva la dio Joey Votto, de los Rojos, quien bateó tres jonrones, uno por cada banda, que contagiaron a sus compañeros Adam Dunn, Paul Bako, Jerry Hairston Jr. y Brandon Phillips, para hacer del partido un festival de jonrones ante los Cachorros de Chicago, a los que vencieron 9x0.



Sumado a este desborde ofensivo de Votto (7) y compañía, Edinson Vólquez abanicó a diez en siete innings, otorgó seis boletos, tiró para cuatro hits, y se adjudicó su quinto triunfo, con respaldo de 15 hits. Perdió Jon Lieber (2-2), que fue el más sacudido del pitcheo, con cuatro de los siete jonrones que conectaron los Rojos.



Shaun Marcum estuvo a un out de dejar en un hit a Tampa, y al final no pudo completar el juego, pero se adjudicó el triunfo por los Azulesjos de Toronto 6x2.



Marcum (4-2) permitió hit de Dioner Navarro en el cuarto, y luego dio boleto a B.J. Upton en el séptimo, que fue lo único que lo separó del juego perfecto. Iwamura disparó el segundo incogible de Tampa, y de ahí vinieron dos más para explotar a Shaun, quien tuvo el respaldo de Scott Rolen, con su segundo jonrón de la temporada.



Con un sencillo de Plácido Polanco en el fondo del noveno, los Tigres de Detroit dejaron tendidos a los Medias Rojas de Boston 10x9, que estuvieron a un out de llevarse el triunfo.



De nada sirvió un par de jonrones de Kevin Youkilis (2), remolcador de tres carreras, y otro de Mike Lowell (2), que también produjo tres. Perdió Jonathan Papelbon (2-1), quien entró en el noveno con la intención de salvar el juego.



El emergente Greg Norton, de los Bravos, disparó sencillo que rompió un empate y además de darle la victoria número cinco a Atlanta, apoyó a Tim Hudson, quien se adjudicó el partido 5x2 sobre los Padres de San Diego.



Fue el quinto triunfo consecutivo de los Bravos, esta vez bajo la salida de calidad de Hudson (5-2), que lanzó siete episodios de dos carreras limpias y seis imparables. Randy Wolf (2-2) cargó con el revés, desluciendo en seis innings con cinco carreras.



John Maine se convirtió en el primer abridor de los Mets en pasar del octavo inning, al llevar una blanqueada hasta el noveno, en la paliza 12x1 que Nueva York le endosó a los Dodgers.



Maine (4-2) lanzó 8.1 entradas en las que permitió una carrera, mientras Brad Penny (5-3) fue atropellado con diez anotaciones limpias en 5.2 episodios.