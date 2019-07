Aristides, perfecto

En la mejor actuación de la campaña, Aristides Sevilla lanzó perfecto dos episodios de relevo con tres ponches, y mantuvo a los Misioneros de San Antonio empatados 1x1 con el Midland, sucursal de los Atléticos en Doble A, en un partido que se fue a extra innings, pero con marcador 3x3.



El leonés entró en el sexto inning, en lugar del abridor Matthew Buschmann, que dejó el encuentro 1x1, en un gran duelo con el pitcher rival, Andrew Bailey.



Sevilla retiró los tres outs sin problemas, incluyendo ponche cantado al segundo bateador. La historia se repitió en el séptimo, con más eficacia, abanicando a dos de los tres retirados para cumplir su labor con dos episodios sin hit ni carrera, pues ya no apareció en el octavo.



El nica, aunque no recibió el respaldo para buscar su primer triunfo de la temporada, mejoró su efectividad de 8.64 a 7.71, mientras llegaba a 13 ponches en 18.2 entradas.



También en Doble A, pero con el Harrisburg, Ofilio Castro bateó perfecto en dos turnos, con una anotada, una base, en una actuación que le permitió dejar su promedio al borde de los .300 puntos. Quedó con .294, como resultado de 15 hits en 51 turnos.



Everth Cabrera, con los Turistas de Asheville, no pudo conectar de imparable en cuatro turnos en el inicio de la serie de cuatro juegos con el Charleston, líder del grupo. El nandaimeño anotó una, empujó otra, recibió boleto y se ponchó una vez, en el juego que su equipo ganó 9x3 al Charleston y se quedó medio juego detrás, con la posibilidad de bajarlo de la cima.