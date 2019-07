Garnett superó a LeBron

BOSTON / AP

LeBron James se enfiló hacia la canasta, con el callejón completamente despejado. El astro se elevó hacia la cesta, deslizó el balón hacia la punta de sus dedos... y falló.



Una y otra vez, James erró sus disparos en el último minuto, culminando uno de los peores partidos de su carrera y permitiendo que los Celtics de Boston derrotaran el martes por 76-72 a los Cavaliers de Cleveland, en el primer partido de la serie de cuartos de final de la NBA.



Kevin Garnett anotó 28 puntos para ser el único integrante del trío temible de Boston que tuvo una buena noche.



‘’Fue una pelea de pesos pesados, con muchos golpes al cuerpo’’, dijo Garnett. ‘’No hubo boxeo fino, ni jabs, sólo una pelea defensiva de golpeo abajo’’.



Y en esa pelea, el astro de los Cavs perdió por decisión unánime.



James fue limitado a 12 puntos, resultado de apenas dos encestes en 18 disparos. El astro de los Cavs falló en tres coladas hacia la cesta y erró un triple en el último minuto.



‘’Fallé muchos disparos que sé que puedo meter’’, lamentó James, con la mirada incrédula en las estadísticas del encuentro, luego de anotar apenas dos puntos en la segunda mitad y de fallar sus seis últimos disparos del encuentro. ‘’Fallé en saltos al pie de la cesta. He metido esos tiros durante toda mi vida’’.



El segundo partido de la serie se realizará el jueves por la noche, en Boston.



James anotó la primera canasta de Cleveland y falló los diez tiros siguientes, antes de meterse hasta el pie de la cesta para depositar el balón adentro, con lo que redujo a 66-65 la ventaja de Boston, cuando restaban 5:34 minutos.



Luego, James falló sus últimos seis disparos, incluido uno que hubiera empatado el marcador, a 8.5 segundos del final. La estrella hizo apenas dos puntos en la segunda mitad, y totalizó nueve rebotes, el mismo número de asistencias y 10 balones perdidos.



Rajon Rondo anotó sus 15 puntos en la primera mitad, y Kendrick Perkins atrapó 12 rebotes, para los Celtics. Paul Pierce cometió dos faltas mientras marcaba a James, pero anotó apenas cuatro puntos, luego de dos encestes en 14 disparos. Ray Allen no anotó, fallando sus cuatro tiros.



Al menos, los Celtics recibieron el aporte de Garnett.



El lituano Zydrunas Ilgauskas sumó 22 puntos y 12 rebotes por los Cavs, que acertaron el 31% de sus tiros y no pudieron hacer un enceste en la última parte del encuentro.



Boston ganaba por 68-65 cuando Daniel Gibson acertó un triple que empató los cartones, a 3:18 minutos del final.



Ilgauskas anotó de un salto, tras un servicio de James, a 90 segundos de la chicharra. Luego, Garnett acertó un tiro para igualar a 70.



James dribló a Pierce y lanzó un tiro a la desesperada que no quedó siquiera cerca de entrar.



Sam Cassell acertó dos tiros libres para igualar a 72. James falló de nuevo, pero esta vez, Ilgauskas estaba ahí para meter el balón en el aro y empatar de nuevo el encuentro.



Garnett devolvió la ventaja a Boston y Cleveland pidió una pausa, a 22 segundos del timbrazo.



James eludió a los rivales, pero falló de nuevo, y James Posey recibió una falta antes de capturar el rebote. Acertó los dos tiros libres para liquidar a los Cavaliers.



Por los Cavs, el brasileño Anderson Varejao jugó 11:12 minutos, en los que sumó un punto, un rebote y una falta.