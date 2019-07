Pacquiao por otro cinturón

El monarca filipino Manny Pacquiao ahora está más interesado en sumar coronas mundiales que en detenerse a hacer grandes peleas. Luego de capturar su tercera faja universal en otra épica batalla ante el mexicano Juan Manuel Márquez, el pasado 15 de marzo, ahora abandona las 130 libras y su cinturón para tratar de capturar el de las 135 libras, en poder de David Díaz. Pacquiao envió un mensaje para su próximo rival, Díaz.



Ambos boxeadores tienen una cita en el ring el 28 de junio. Citado por Nick Gionco del diario Manila Bulletin, Pacquiao declaró: “Díganle a Díaz que entrene duro”. Según reportes publicados, Díaz ya inició entrenamientos con mucha carretera en anticipación de su batalla por venir.



Citado por el Manila Bulletin sobre el entrenamiento de Díaz, Pacquiao dijo: “Yo también estoy haciendo carretera”. Pacquiao, para muchos el mejor boxeador libra por libra, es el ídolo de todo el continente asiático por sus resonantes victorias ante los mejores exponentes mexicanos, incluyendo sus contundentes victorias ante los ex triples campeones Marcos Antonio Barrera y Erik Morales.



*Márquez subirá*

El alto ejecutivo de Golden Boy Promotions, Richard Shaeffer, dijo a NotiFight. com que se está trabajando en una pelea de título mundial ligero para el ex campeón mundial superpluma, el mexicano Juan Manuel Márquez, posiblemente para el 25 de octubre, ante el múltiple campeón

mundial ligero, Nate Campbell.



*Spadafora detenido*

El invicto ex campeón mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Paul Spadafora, fue arrestado la semana pasada por violar una orden de restricción a favor de Nadine Russo.



La policía se encontraba investigando un vehículo robado, que supuestamente se encontraba en posesión de Russo, cuando encontraron a Spadafora en escena.



Russo, la ex-prometida de Spadafora y madre de su hijo, recibió un disparo en el pecho, de parte del boxeador, en octubre de 2003, por lo cual éste pasó 13 meses en prisión. Russo recibió una orden de

protección contra Spadafora, quien recién retomó su carrera la semana pasada.