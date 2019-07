Negocian traspaso de Eto’o

El Tottenham inglés negocia con el FC Barcelona un posible pase del delantero camerunés Samuel Eto’o, publicó este miércoles el diario deportivo madrileño ‘Marca’.



“El Tottenham tiene claro su próximo objetivo. Es Samuel Eto’o”, afirmó ‘Marca’, según el cual el club inglés contactó con el Barça para “sondear las posibilidades de llevar a cabo este fichaje”.



El Barça “parece que ha sido más que receptivo” y las dos partes “han quedado en reunirse la próxima semana para negociar el traspaso”, precisó el diario, sin indicar las fuentes.



El club catalán, obligado a una renovación profunda tras la temporada sin títulos “no va a bajar de los 35 millones de euros para empezar a hablar” por el internacional camerunés, añadió el diario.



Para FC Barcelona, la venta importante de una de sus estrellas le permitiría “financiar” el cambio que quiere operar en el vestuario el presidente del club, Joan Laporta, destacó ‘Marca’.



El alejamiento muy probable del brasileño Ronaldinho, lesionado y fuera de forma toda la temporada “se va a hacer a la baja” y el dinero del pase del brasileño “no sería suficiente” para financiar el nuevo proyecto del Barça, explicó ‘Marca’.



Las relaciones entre el club catalán y Samuel Eto’o no son las mejores. “Si el año próximo se parece a éste... yo lo que quiero es ganar títulos y si no lo puedo hacer aquí, será en otro club”, declaró el camerunés el pasado 20 de abril.



Por su parte, el internacional francés Thierry Henry, que no logró imponerse en el Barça desde su llegada el verano (boreal) pasado, dijo el martes al diario francés ‘Le Parisien/Aujourd’hui en France’ que no quería abandonar el equipo.