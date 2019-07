Thierry Henry, delantero internacional francés del Barcelona, afirmó que “el árbitro ha influido en los dos primeros goles”, aunque no justificó la goleada sufrida en el estadio Santiago Bernabéu.



“Es una noche dolorosa”, aseguró en la zona mixta. “No creo que haya sido el peor partido de la temporada. Pienso que el árbitro ha influido por los dos primeros goles, pero no debe ser una excusa”, añadió.



Henry lamentó finalizar la temporada sin títulos, pero indicó a sus compañeros que deben finalizar mejorando la imagen.



“Así es el deporte. Siempre cuando la temporada empieza esperas grandes cosas. Me ha pasado durante mi carrera, en la que siempre he ganado en los equipos que he estado. Este año no vamos a ganar nada pero hay que terminar la temporada de la mejor manera posible”, manifestó.



Rijkaard sin excusas

El entrenador del FC Barcelona, el holandés Frank Rijkaard, declaró después de la derrota 4-1 sufrida ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, que el equipo capitalino “ha jugado mejor y he merecido ganar”.



“Hemos sufrido mucho, a nadie le gusta perder así. Ha habido una gran diferencia, ellos han tenido mucho más confianza y han jugado más como equipo, atrás y adelante”, opinó Rijkaard.



“Con dos a cero, se puede decir que el equipo queda frustrado. Entonces cuesta mantener el balón, aguantar y defender atrás. Son los momentos peores. No pudimos acortar las distancias y lo siento mucho”, opinó.



“En partidos así, tenemos que jugar todos juntos. Atacar y defender. Y no lo hemos hecho”, apuntó.



“El equipo ha sufrido muchísimo y ha sido uno de los peores momentos de la temporada. Todos en el vestuario están muy tristes”, declaró.



“No creo ni que se deba hablar de humillación, ni ridículo. Hemos jugado mal y ellos han sido mejores. Lo más fácil es no seguir (al frente del equipo). Pero soy parte del grupo, soy el entrenador; y no tengo ideas en este sentido”, explicó el holandés.



Acerca de los rumores de que Pep Guardiola pueda ser el próximo entrenador del Barcelona, Rijkaard no quiso opinar. “En estos momentos sólo quiero hablar del partido”, apuntó.



Sobre que el Barcelona deberá jugar la ronda previa de la Champions League, al haber perdido la posibilidad de acabar segundo, el holandés dijo: “Es un detalle que complica algo las cosas para la pretemporada que viene”.