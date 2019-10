Un Madrid implacable vapulea a el Valencia

Un Real Madrid implacable vapuleó (1-5) sin ningún problema a una caricatura de Valencia en Mestalla, en un partido en el que antes de que se cumpliera el primer minuto de juego ya dominaba en el marcador el equipo del alemán Bernd Schuster.



El correctivo fue tal que aficionados del Valencia abandonaron el estadio con el tercer gol del equipo madridista antes de cumplirse la media hora de partido y, a falta de veinte minutos para finalizar el encuentro, el desfile de seguidores fue muy significativo ante lo que sucedía en el campo.



Sólo 45 segundos necesitó Raúl González para inaugurar el marcador. Con un disparo desde fuera del área ajustado al palo batió al alemán Timo Hildebrand, aunque en la jugada pudo haber fuera de juego no señalado de Ruud Van Nistelrooy.



El Valencia no reaccionó con el gol en contra. El Real Madrid, por contra, puso en apuros a Hildebrand, primero en un cabezazo de su compatriota Metzelder y posteriormente en una brillante jugada entre Robinho, Diarra y Guti en la que el balón llegó a Van Nistelrooy, que sólo ante Hildebrand, falló en el mano a mano.



El equipo de Bernd Schuster aprovechó la falta de mejoría del Valencia para dejar a su rival muy tocado antes de llegar al minuto 25 de partido. Un error defensivo, el enésimo de la temporada, de Iván Helguera, permitió que Van Nistelrooy se recrease para marcar el segundo tanto de su equipo.



Aunque el alemán Jurgen Metzelder falló lo imposible dos minutos después, al enviar a las nubes un balón que se le quedó en inmejorable situación, solo ante Hildebrand, el que no perdonó fue Sergio Ramos para hacer el tercero antes de la media hora de juego con un tiro cruzado que no pudo detener el meta alemán, ni Van Nistelrooy poco después para marcar el cuarto.



Con 0-4 en el marcador y 36 minutos en Mestalla se pudo ver a aficionados del Valencia abandonar sus localidades ante el baño que el Real Madrid estaba dando a su equipo. Los locales, ya sin Quique Sánchez Flores en el banquillo, estaban totalmente fuera del partido ante un rival muy cómodo sobre el campo.



La segunda mitad se inició como acabó la primera, con el Real Madrid manejando el balón con suma facilidad en el centro del campo ante un Valencia indolente y totalmente fuera del partido.



Al cuarto de hora de reanudarse el choque Miguel Ángel Angulo dio algo de luz al Valencia con su gol, pero poco después Robinho zanjó cualquier atisbo de reacción local con el quinto gol de su equipo.



La evidencia de lo que acontecía en el terreno de juego motivó que el partido bajase en intensidad. Sólo un disparo raso de Vicente, tras un córner sacado por el Valencia, y un cabezazo de Helguera puso en dificultades a Casillas, que resolvió ambas situaciones.



El suplicio del Valencia continuó incluso en el tramo final con la expulsión del Raúl Albiol. Además, cuando trató de maquillar en los últimos minutos el marcador, con buenos lanzamientos de Vicente -única noticia positiva para los locales hoy- y Joaquín, se encontró con un brillante Casillas que lo impidió.



Ficha técnica:



1 - Valencia: Hildebrand, Miguel, Helguera, Albiol, Moretti, Albelda, Joaquín, Gavilán (Vicente, m.59), Angulo (Mata, m.75), Silva (Montoro, m.80) y Morientes



5 - Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos (Miguel Torres, m.71), Cannavaro, Metzelder, Marcelo (Heinze, m.56), Gago, Diarra, Robinho, Guti, Raúl y Van Nistelrooy (Julio Baptista, m.65).



Goles: 0-1, m.1: Raúl. 0-2, m.24: Van Nistelrooy. 0-3, m.29: Sergio Ramos. 0-4, m.36: Van Nistelrooy. 1-4, m.59: Angulo. 1-5, m.65: Robinho.



Arbitro: Pérez Burrull (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla al valencianista Albelda y al madridista Marcelo. Expulsó a Albiol (m.83) con tarjeta roja directa.



Incidencias: partido de la décima jornada de Liga de Primera División disputado en Mestalla ante cerca de 50.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones.