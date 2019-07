Imaginen una mancha blanca en una noche blanca volando hacia ti a 95 millas por hora y a última hora haciendo un movimiento a los lados. Físicamente puede parecer imposible de batear y eso fue lo que salieron diciendo los bateadores de los Marineros de Seattle la noche del miércoles.



“Yo sé y él sabe que un juego es difícil con el marcador apretado”, dijo Vicente Padilla a la AP en una de las notas que publicó el Star Telegram. “Si se hacen carreras contra él uno trata de ser más resistente, pero también tengo que hacer mi trabajo. Hoy la suerte estuvo de mi lado, anotaron para mí y él no pudo recuperarse”.



“Lancé bien, pero no mejor de lo que debería”, dijo el vencido Eric Bedard. “Padilla fue mejor porque sacó de equilibrio a nuestros bateadores”.



“Su mejor entrada fue en la séptima, cuando logró salir del apuro”, dijo el manager Ron Washington. “Él comenzó a atacar los puntos y tuvo que trabajar duro para salir de eso”.



Padilla rehusó usar lanzamientos de quiebre en esa entrada. “Sentía con un poco de presión porque el marcador estaba ajustado y no era fácil. Tuve cuidado con mis lanzamientos. Tenía que confiar en mi bola rápida”, anotó el nicaragüense.



Evan Grant, Dallas Morning News:



“Ponchó trabajando las esquinas. Cogió al zurdo Jeff Clement con una fastball que se internó en la esquina interior. Luego atrapó a Yunieski Betancourt con una fastball de 95 millas por hora y sólo tuvo tiempo para verla pasar”.



“Estuve afortunado porque recibí un buen soporte y el bullpen realizó un buen trabajo. Sabía que tenía que trabajar duro para mantener el marcador y mantenernos en el juego.



Conseguimos lo que habíamos logrado desde el comienzo de cada entrada, intentamos trampearlo un poco, hasta que al final decidimos que íbamos a ir de nuevo con la fastball”, dijo el catcher Jarrod Saltalamacchia ,refiriéndose al ponche a Jeff Clement.



“Con su fastball estaba rompiendo la esquina. Ése era su punto. Hizo unos pitcheos que pensé nunca iban a ser perseguidos o conectados por el madero”, agregó el catcher que le recibía el primer juego al nica en la temporada.



El novato Balentien sólo pudo conseguir que le siguieran tirando más bolas rápidas, una de ellas se extendió a 97 millas por hora. Padilla luchó contra una cuenta adversa y con el conteo de 3-2, Balentien no pudo con una de fuego de 95 millas.



“Él tiene una gran fastball,” comentó Ron Washington. “Me encantaría que se enamorara de ella”.



El duelo con Ichiro



T.R. Sullivan, de la página de los Rangers se refirió a la forma en que Padilla dominó a Ichiro Suzuki.



“Nadie suponía que el primer lanzamiento contra Suzuki fuera una cambio. En realidad ése no es un lanzamiento en el béisbol. Era como una pelota alta, un poco a la derecha, lenta y suave. La pistola de radar la registró en 52 millas por hora y eso hizo que Ichiro se fuera con ella y sacara una rola débil por segunda base”.



“Fue una curva lenta”, dijo Padilla. “Muy lenta”.



Ése no es ni será un lanzamiento real del béisbol, pero Padilla pudo dominar a un hombre que le batea .571 puntos (28-16).



“Padilla estuvo increíble”, apuntó el infielder Ramón Vásquez. “Este Padilla es el que veía con los Filis. Detestaba enfrentarlo. Era sucio”.