“Vamos a noquear”

El campeón del mundo José “Quiebra Jícara” Alfaro hizo su última sesión de entrenamiento ayer --antes de viajar esta madrugada a Japón--, haciendo una demostración de la calidad de preparación que tuvo para su primera defensa del título este 19 de mayo ante Yusuke Kobori.



Fue una sesión que incluyó guanteo en seis asaltos, para completar 150 rounds sobre el ring, en los que trabajaron los detalles que debía mejorar Alfaro, sobre todo su movilidad y cómo esquivar los golpes más destructivos de Kobori: un volado de derecha y upper de izquierda.



Los resultados de esta preparación tienen al entrenador Gustavo Herrera y al mismo Alfaro, convencidos de que pueden retener la corona de las 135 libras versión AMB, sacando la pelea hasta por nocaut siempre que se cumpla la estrategia que han previsto.



“Alfaro tiene una preparación que para mí, podemos noquear a Kobori”, reacciona Herrera sobre las perspectiva de su pupilo para esta pelea.



“Mi vaticinio lo baso en la fortaleza que tiene Alfaro en sus manos a pesar que casi anda en el peso (138 libras) y que Kobori no es un rival difícil de encontrar en el ring. Él se va a fajar con Alfaro y con las condiciones físicas que lleva no creo que le aguante”, recalcó Herrera.



Pero la clave del resultado también lo dará en cómo bloquear el volado de derecha de Kobori con pasos atrás o laterales y buscar como meter ganchos de derecha en las zonas bajas para restarle condiciones al japonés.



“Si logramos que falle ese volado y el upper de izquierda que busca al mentón, y conectamos con ganchos, será difícil que se nos escape del nocaut. Alfaro es mortífero con esos ganchos, además del jap de izquierda que al igual con el de derecha puede noquearlo”, agregó.



El campeón salió del entrenamiento sólo tres libras encima del peso y con más de una semana que pasará en Japón previo a la pelea con Kobori, el peso no será un tema que preocupe.



Lo que sí parece preocupar un poco a Herrera es que la pelea se vaya a 12 asaltos.



“No deja de preocuparme que se vaya a decisión la pelea por esos fallos que a veces se dan, pero creo que no vamos a llegar al round 12”, insistió.