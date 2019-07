Alexis a Beijing

El ex tricampeón mundial de boxeo, Alexis Argüello, formará parte de la delegación deportiva que estará presente en los Juegos Olímpicos de Beijing, aunque aún no se determina su papel.



La especie la confirmó Félix Correa, Secretario Ejecutivo del Comité Olímpico, ante el comentario emitido ayer por el programa “Play Off”, de radio 580. Correa indicó que el director del IND, Marlon Torres, por instrucciones del presidente de la República, les hizo llegar la solicitud para que se incluyera a Alexis en la delegación, sugiriendo que sea el abanderado.



Correa aclaró que la misiva se recibió ayer por la mañana, pero designar a Alexis como el abanderado le corresponderá al ejecutivo del CON, incluso a los mismos federados, que hasta el momento no se han reunido.



Nunca el gobierno ha nombrado al abanderado de una delegación deportiva, eso le ha correspondido al Comité Olímpico, que tiene en sus manos una brasa, ya que se trata de la mayor figura deportiva nacional, especialmente en el boxeo.



Correa opina que si bien Alexis nos dio gloria, lo hizo a nivel profesional y nunca formó parte de una delegación deportiva aficionada, y el CON, que tiene su autonomía, decidirá.