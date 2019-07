De pronto, un súper pitcheo

¡Qué pitcheo el de Texas! Súbita y sorprendentemente hermético. Solamente una carrera permitida en los últimos cuatro juegos, con tres blanqueos consecutivos. ¡Guau! ¿Quién podía imaginar eso hace unos días?

El martes, el reconstruido Sidney Ponson, con respaldo de Franklyn German en las últimas dos entradas, liquidó a los Marineros por 10x1, y el miércoles, Vicente Padilla, látigo en mano, con pitcheo de dos hits en siete entradas y cierre de Joaquín Benoit y C. J. Wilson, fue la figura cumbre en un blanqueo por 2x0. El sometimiento de los Marineros, con sus bates dentro del hielo, continuó el jueves cuando Kason Gabard, complementado por otros cuatro tiradores (Franklyn German, Jamey Wright, Eddie Guardado y Frank Francisco), firmó otra blanqueada ahora de 5x0. Y anoche, el abridor Scott Felman, trabajando seis entradas dominantes, con el aporte de tres ceros por parte de Jamey Wright, Joaquín Benoit y C. J. Wilson, logró el tercer amordazamiento consecutivo, con una racha de 31 scones.



De pronto, el manager Ron Washington se encuentra manejando los hilos de un staff desconocido, impactando con ese crecimiento de ribetes espectaculares, colocando al equipo de Texas cuesta arriba, convertido en un adversario temible cuando todavía es temprano en la presente temporada.



En tanto, los Yanquis, que sacaron del closet al japonés Kei Igawa, fueron vencidos 6x5 por unos Tigres que todavía no terminan de afilar sus garras y dentadura, y que casi pierden el botín a última hora. Pitcheo de Kenny Rogers (3-3) y bateo fluido de Iván Rodríguez fueron los soportes para el triunfo de los rugidores. Jason Giambi disparó su séptimo jonrón de la campaña.



El pitcher de Tampa, James Shields, sólo permitió un hit de Brandon Wood en el tercer inning, y dibujó una blanqueada contra los Angelinos de 2x0, en un gran duelo con Jon Garland y aprovechando el relevo frustrante de Justin Speier, quien fue víctima del jonrón conectado por el novato Evan Longoria con un out en el noveno inning.



El zurdo de los Indios C. C. Sabathia, ganador del Cy Young 2007 en la Liga Americana, se reencontró con su antigua forma, y permitiendo sólo una carrera en siete entradas, en las que ponchó a nueve, se impuso 6x1 a los Azulejos de Toronto. Con ayuda de Jensen Lewis y Masahida Kobayashi, el zurdo se apuntó su segundo triunfo por cinco reveses. El artillero venezolano Magglio Ordóñez llegó a 25 carreras empujadas.



Ted Lily superó a Dan Haren y Derrek Lee conectó su noveno jonrón en la victoria de los Cachorros de Chicago sobre los Cascabeles de Arizona 3x1, en tanto los Marlins de Florida (21-14), con pitcheo de Ricky Nolasco (2-3), se impusieron 7x3 a los Nacionales de Washington, y los Cardenales de San Luis, pese al séptimo vuelacercas del dominicano Alberto Pujols, cayeron 4x3 ante los Cerveceros de Milwaukee.