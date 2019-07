Sevilla y su sinker

El sinker de Aristides Sevilla no había causado tan buenos resultados desde su última aparición, en el spring training con los Padres de San Diego, como lo ha hecho en sus últimos dos relevos con los Misioneros de San Antonio en la categoría Doble A.



En otra actuación estupenda, el leonés tiró 2.2 entradas sin carrera, aunque admitió un hit, pero sin consecuencia alguna, mientras abanicaba a dos bateadores del Midland, que ganó por paliza 9x3 a San Antonio.



Sevilla entró en el quinto, luego que Michael Ekstrom fue sacudido por cinco carreras en 4.1 innings, las últimas dos anotadas en ese episodio por un par de cuadrangulares que pidieron a gritos la llegada de un nuevo lanzador.



El nica retiró a los dos que se enfrentó en esa entrada, y después de sacar un out en el sexto, permitió imparable, sin embargo, siguió con su actuación anulando a los cuatro siguientes bateadores para completar su labor, en la que incluyó un batazo para doble play.



“Cambié mi forma de lanzar, porque me estaban dando palo, ahora me siento cómodo tirando de frente, y me ha dado resultado”, dijo Aristides Sevilla.



Aunque no pudo evitar el revés de su equipo, Sevilla mejoró su efectividad de 7.71 a 6.65, con 16 carreras limpias en 21.1 innings y 15 ponches propinados.



Ofilio Castro bateó ayer de 4-1, con su quinto doble de la campaña, que lo mantuvo arriba de los .300 puntos, sólo que ahora con .310 (18 hit en 58 turnos). El capitalino ha disparado de hit en nueve de sus últimos diez partidos. Su equipo ganó 4x3 al Erie, sucursal de los Tigres.



Everth Cabrera, del Asheville, se fue de 4-2, con un doble, una base, dos anotadas y un robo para llegar a 17, la segunda mejor cifra de la liga Sur Atlántica. Su average quedó en .329 (46 en 140), en el duelo que ganaron 9x3 a Charleston en la disputa por la cima.



Ronald Garth bateó de 3-0 con el Wisconsin, que fue blanqueado 5x0 por Cedar Rapids y limitado a cuatro incogibles.