El Inter a rematar

ROMA/EFE.- Después del intento fallido en la pasada jornada, el Inter de Milán quiere poner el punto y final al campeonato y proclamarse mañana domingo contra el Siena campeón de liga, ante un San Siro abarrotado.



En la trigésimo sexta y penúltima jornada del campeonato, al equipo que entrena Roberto Mancini le bastará conservar la distancia de tres puntos que tiene respecto a su directo perseguidor, el Roma, para cantar el alirón.



El empate final en la tabla supondría la victoria del equipo milanés debido a su ventaja con el Roma en los encuentros directos. El Inter acaricia su tercer “scudetto” consecutivo, aunque el primero llegó cuando se lo quitaron al Juventus Turín por fraude deportivo.



Pero el Roma no tendrá problemas para superar a un Atalanta que ya no juega nada en este campeonato, por lo que el Inter necesitará una victoria contra el Siena si no quiere sorpresas.



"Si jugamos como contra el Lazio ganaremos seguro al Siena", afirmó el capitán del Inter, el argentino Javier Zanetti. Aunque en el partido contra el Lazio, el equipo de Roberto Mancini no mostró una de sus mejores caras, ya que faltó el juego en equipo y se le vio muy nervioso, e incluso Mancini fue expulsado por protestas.



Además, el Siena no es un rival fácil, pues en esta temporada se ha proclamado uno de los equipos capaces de ganar a los grandes del campeonato. Ya lo hizo ante Roma y Juventus y, además, tiene un empate ante la Fiorentina.



En estas dos últimas jornadas del campeonato queda también por decidir quién ocupará la cuarta plaza de la clasificación, que da un puesto a los preliminares de Liga de Campeones y que se disputan Milán y Fiorentina, y los tres equipos que bajarán a la Serie B.



Con su victoria la pasada jornada en el derbi contra el Inter, el Milán se colocó en cuarta posición, a un punto del Fiorentina, que pinchó ante el Cagliari, y mañana domingo tiene una dura prueba en el estadio San Paolo, del Nápoles.



"La victoria del derbi ha sido una nota positiva, pero el Nápoles es un equipo que ha demostrado saber jugar muy bien, y en el que será su último partido en casa querrá dejar un buen sabor de boca a sus aficionados", afirmó el defensor milanista Daniele Bonera.



La Fiorentina, desmotivada tras su eliminación en semifinales de Copa UEFA, lo tendrá aún más difícil, pues su rival, el Parma, del argentino Héctor Cúper, penúltimo en la tabla, se juega en este encuentro su permanencia en la máxima categoría. Además, el técnico Cesare Prandelli tendrá que prescindir de los sancionados Adrian Mutu y Manuel Pasqual.