Pacheco al timón

La Habana / PL.- El ex internacional Antonio Pacheco dirigirá el equipo cubano de béisbol a los Juegos Olímpicos de Beijing-2008, informó ayer la Federación del referido deporte en el país.



Pacheco, de 43 años de edad, sustituirá como manager a Rey Vicente Anglada, quien estuvo al frente de la escuadra nacional desde 2006.



El nuevo timonel se proclamó campeón del país con Santiago de Cuba hace poco más de dos semanas, para sumar su tercer título en cuatro temporadas, los últimos dos en forma consecutiva.



Otrora segunda base de los equipos cubanos que ganaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992 y Atlanta-1996, y plata en Sydney-2000, Pacheco se estrenará el próximo día 14 al frente de un grupo de 43 preseleccionados.



Entre los llamados a los entrenamientos figuran ocho de los hombres que tuvo bajo su mando con Santiago de Cuba, entre ellos el jardinero derecho Alexei Bell, flamante recordista en jonrones y carreras impulsadas, con 31 y 111, respectivamente.



Además de Bell, optan por una de las 24 plazas olímpicas, los jugadores santiagueros de cuadro José Julio Ruiz, Héctor Olivera, Luis Miguel Navas y Ronnier Mustelier, los lanzadores Norge Luis Vera y Alberto Bicet, y el receptor Rolando Meriño.



En la confección de la preselección participaron los managers de los 16 equipos que intervinieron en la pasada campaña nacional.



Después de Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y Habana incluyeron a cuatro jugadores cada uno, en un listado en el cual sólo Metropolitanos no tiene ningún representante y Ciego de Ávila y la Isla de la Juventud uno per cápita.



Cuba ganó hasta ahora tres de los cuatro títulos olímpicos disputados, y en el otro, en Sydney-2000, terminó con plata al caer en la final ante Estados Unidos.





Preseleccionados:

Receptores: Rolando Meriño, Yosvani Peraza, Eriel Sanchez, Ariel Pestano, Osvaldo Arias y Yenier Bello.





Primeras bases: Alexander Malleta, José Julio Ruiz y Yoandy Garlobo.



Segundas bases: Héctor Olivera y Yoilín Cerce.



Terceras bases: Yulieski Gourriel, Michel Enríquez y Ronnier Mustelier.



Torpederos: Eduardo Paret, Luis Miguel Navas y Yadir Mujica.



Jardineros: Alexei Bell, Giorvis Duvergel, Yoandry Urgellés, Frederich Cepeda, Yoennis Céspedes, Alfredo Despaigne, Osmani Urrutia y Leonis Martín.



Lanzadores: Pedro L. Lazo, Yunieski Maya, Norge L. Vera, Jonder Martínez, Yulieski González, Yadier Pedroso, Aroldis Chapman, Vladimir García, Elier Sánchez, Ismel Jiménez, Adiel Palma, Luis M. Rodríguez, Vicyohandri Odelín, Norberto González, Alberto Bicet, Yoelkis Cruz, Ian Rendón y Miguel Lahera.