Poca acción deportiva

Fenifut anunció ayer que debido al paro del transporte que afecta a todo el país, su presidencia decidió suspender la jornada del fútbol nacional en las diferentes categorías, que estaba programada para mañana domingo 11 de mayo, partidos que se espera realizar el día 18.



Se suspenden las jornadas de los torneos de Clausura de Primera División Masculina, las semifinales de Segunda División Masculina, la Tercera División Masculina y la segunda fecha del Nacional de Primera División Femenina.





No hay atletismo

El ejecutivo de la Federación Nicaragüense de Atletismo y su Comisión Técnica, desde el miércoles acordaron suspender el Campeonato Nacional “Itsvan Hidvegi” y el Sub–23, que estaba previsto para realizarse el fin de semana.



No se ha determinado exactamente la fecha del evento, la que se dará a conocer en su momento. Estos campeonatos serán clasificatorios para los Centroamericanos de esas categorías, que se realizarán en San Pedro Sula, que también ha sido afectado por otros problemas, pero que se hará del 17 al 19 de julio. Un mes antes, los días siete y ocho de junio, en Panamá se realizará el Campeonato Centroamericano de marcha.





Posponen clases

Por las mismas razones, el Consejo de Dirección de la Escuela Nacional de Educación Física (Enefyd) y la Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, suspendieron las clases correspondientes al encuentro sabatino con fecha diez de mayo de 2008. Las clases se reiniciarán el día sábado 17 y domingo 18 de mayo en reposición de la fecha suspendida, garantizando albergue y alimentación a los estudiantes de los departamentos.





Béisbol infantil en estadio San Luis

No todo es suspensión. Los padres de familia y activistas deportivos del Distrito IV inauguran hoy, a las siete de la mañana, la Liga de Béisbol Infantil Independiente “Luis Alfonso Velásquez”, para peloteritos de ocho a diez años de edad. Un total de 240 niños de 16 equipos debidamente uniformados, desfilarán desde el instituto “Maestro Gabriel” hasta el estadio San Luis, de ese populoso barrio, donde se escenificarán todos los desafíos.





Caminata el domingo

La Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua realizará, mañana domingo, 11 de mayo, la “Caminata por la Salud... y por el Deporte”, a partir de las siete de la mañana, en la ampliación de la avenida “Cardenal Miguel Obando”, la que tendrá como punto de salida los semáforos del hotel Seminole. La participación es abierta.





Rudy gana Duatlón

El triatleta Rudy Jiménez se impuso en la competencia de Duatlón, realizada el pasado fin de semana en Granada, por la Federación de Triatlón.



En la prueba, que consiste en 20 kilómetros de bicicleta y diez de carrera a pie, Jiménez, completó una hora, diez minutos y 53 segundos. El segundo lugar fue para el granadino Oliver Lucero, quien cronometró una hora, 13 minutos y 18 segundos, y de tercero llegó Jhonny Duarte, con una hora, 13 minutos y 29 segundos.



El próximo evento será un triatlón semiolímpico en la laguna de Xiloá, el primero de junio.