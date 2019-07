“Confíen en mí”

Su personalidad dista mucho de los boxeadores que vociferan en contra de sus rivales, con tal de creer que han ganado el round cero previo a una pelea. Todo lo contrario, José “Quiebra Jícara” Alfaro, es de los que se ganan el aprecio sin hablar mucho, pero con su trabajo en el gimnasio y resultados en el ring que lo han catapultado hasta la cima de las 135 libras de la AMB, inclusive después de creer que su carrera había colapsado hace casi dos años.



En el gimnasio, con una disciplina admirable, las cosas cambian mucho. Su mirada casi nunca se despega de su rival, representado por la “pera loca”, el saco, o los sparrings, mostrando la determinación de una fiera en busca de su presa. Esa misma actitud es la que lo ha convertido poco a poco en un ídolo, en un país donde todos los días los referentes negativos abundan al punto del fastidio.



“Sé que mucha gente estará pendiente de mi pelea, y quizás no soy el mejor para hablar, pero saben que si les digo que voy seguro que regresaré con el título, es porque trabajé lo suficiente para cumplirlo”, dijo Alfaro horas antes de su partida a Japón, donde se medirá al aguerrido Yusuke Kobori el 19 de mayo.



“En mi cabeza no cabe la derrota, porque la preparación que adquirí gracias a todos los que me ayudaron, es tan buena o mejor de la que tuve cuando gané el título… Estén seguros que voy a pensar en todos los que han seguido mi carrera y quieren que siga triunfando; y por todos los aficionados y por mi futuro, no voy a permitir que me arrebaten la corona”, insistió.



¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde que sos campeón?

“He hecho realidad algunas cosas que antes eran un sueño. Ya les hice la casa a mis padres en Nagarote, y no me importó lo que costó porque yo quería que recibieran algo a cambio de todo lo que me han dado. Sin ellos, jamás hubiera llegado a ser campeón. Cuando inicié en el boxeo mi papá siempre me dio todo para moverme diario a Managua y dar mis primeros pasos en esto. Ahora, a mis hijos les puedo comprar algunas cosas e ir a lugares que antes sólo las mirábamos de largo. Eso me hace más feliz.



Pero aparte de esos privilegios, la vida de campeón te da muchas responsabilidades. Por ejemplo, si antes hacía una cantidad de rounds de guanteo, corría siete kilómetros; ahora hago el doble o más. Todos están pendientes de lo que hacés, y eso te vuelve más responsable porque no sólo soy yo, sino porque represento a mi país con esta corona”.



¿Y de ese cambio qué es lo que más te ha gustado?

“Las cosas que ahora le puedo comprar a mi hija de cinco años, a veces hasta ropita de marca, pero claro que con límites, porque hay que saber medir los gastos. No soy derrochador porque pienso en mi futuro. El boxeo es corto y hay que pensar bien lo que vas a hacer con el dinero”.



¿Qué ha sido lo más difícil de manejar como campeón?

“Me gusta estar con mi familia y eso es lo que más me ha costado; mantenerme largo de ellos porque a veces eso te lleva a algunas crisis. Te hace pensar mucho cuando se está solo, pero me motiva saber que después de la pelea vamos a tener tiempo para estar juntos, además que es por el bienestar de todos”.



Es tu primera defensa, ¿estás nervioso?

“Sé que va ser una pelea difícil, porque hemos visto a Kobori y sabemos que es un tipo duro; pero también confío en la preparación que llevo.



No soy de los que ando con temores. Quiero ser un campeón duradero y sé que todas las peleas van a ser complicadas. Pero nací para esto y voy a fajarme en el ring con el que me pongan”.



¿A quién te gustaría enfrentarte en próximas peleas?

“A cualquiera de los Díaz; a David Díaz, campeón del CMB; o a Juan Díaz, porque quiero enfrentarme a los mejores. Incluso ahora que está subiendo de categoría Manny Pacquiao sería una pelea importante para mí.



Sólo que me digan cuánto me van a pagar y ahí me van a tener en el ring fajándome con él. No tengo temor de ninguno porque sé que bien preparado puedo hacer una gran pelea”.



¿Cuánto tiempo creés que podrías durar como campeón?

“Todo es cuestión de empeño y disciplina. A mí me gusta lo que hago, aunque todo tiene su sacrificio, pero lo vale porque puedo forjar mi futuro. Sé que puedo ser un campeón duradero, pero voy a resolver pelea por pelea”.



¿Gustavo confía mucho en tu pegada y está seguro que podrías noquear a Kobori?

“Pienso en ganar la pelea de cualquier manera, que si siento que lo pego bien, pues ya veremos si llega el nocaut. Pero voy listo para ganar, por nocaut o en los 12 asaltos. Me siento fuerte y estoy sacando más rápido las manos.



Me siento mejor moviéndome en el ring, y eso es lo que me da la confianza para decir que voy a regresar con ese título”.