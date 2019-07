“Pinolillo” nica en Salón de la Fama de México

En el verano de 1953 una comisión educativa mexicana encabezada por el Ing. Fernando Macías Rendón, llegó a Nicaragua con la misión de promover al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, o bien el Tec de Monterrey, y captar alumnos para este centro, que no cumplía aún 15 años de fundado y gozaba ya de prestigio académico internacional.



Mostraron películas de las instalaciones. Comentaron sobre las carreras que se impartían. Expusieron las bondades de la ciudad, y por supuesto, de los costos incluyendo internado más alimentación. Supe de ello cuando mis padres decidieron que allí estudiaría ingeniería. Tuve cierto rechazo, más el chance de viajar ganó. Hoy le doy gracias a Dios y a mis difuntos progenitores.



Salí a Monterrey a finales de enero, 1954. Mi título de bachiller otorgado por el Instituto Pedagógico de Diriamba fue recibido por un amigo, y así en los primeros días de febrero iniciaba el semestre de capacitación que era intensivo y duro, más necesario para alcanzar el nivel de los bachilleres mexicanos, cuyos programas eran superiores a los nuestros. De mi promoción en el Pedagógico, unos cuantos nos reuniríamos allí:

Fui el primero, luego aparecieron Alberto “Chano” Aguerri Hurtado (difunto), Alejandro “Pichichón” Jerez Paguagua, Armando “El cabito” Ríos Selva, Carlos “El perro” Anastás Sandoval, Luis Manuel “El sapo” Maradiaga Lacayo (recién fallecido en Monterrey) y Fernando Antonio Somarriba Aubert, conocido como Toño somarraba, y también “Pinolillo”, en el colegio diriambino.



Tocado por la magia del dios griego Olimpo fue “Pinolillo”, llamado así no por el color de su piel, sino por el energético molido que por tren le enviaba su mamá desde León, junto con la ropa limpia, cada fin de semana. Para 1954, Toño era figura en los deportes estudiantiles; y por su altura, más de seis pies, había fungido de palillón en la banda de guerra y marchas del colegio lasallista.



En todos los años que de interno estuvo en Diriamba fue el eterno campeón de frontón, portero del equipo de fútbol que resultó campeón nacional en 1952-1953, cuando en el juego final el IPD derrotó al Colegio Centroamérica en su propia cancha granadina. Asimismo el fijo short del equipo de béisbol, y capitán con récord de canastas anotadas en el quinteto de basketball.



Fuera del colegio, también operó como short stop del equipo León en la Liga Nicaragüense de Béisbol Amateur. El equipo Diriangén, como refuerzo, disponía de sus rápidos desplazamientos, perfecta colocación y valentía al lanzarse y atrapar el balón en la Liga Mayor de Fútbol. En 1953 llevó el pendón bicolor y actuó de meta con la selección nacional que participó en unos Juegos Centroamericanos celebrados en San José, Costa Rica.



¿Quién era “Pinolillo”?

Fernando Antonio Somarriba Aubert nació en la ciudad de León el 23 de septiembre de 1933, como segundo hijo del profesor Max Somarriba y doña Antonia Aubert. Su hermano Alfredo “Freddy” es el mayor, y Mirna, la menor. Su padre dirigió por más de 50 años un famoso colegio universitario, que preparó a centenares de contabilistas y especialistas en comercio.



Debutó en la pelota nacional con el equipo de León en la Liga B, en 1951, teniendo de manager a Gustavo Lugo. Tenía apenas 18 años y cero escuela. Jugaba por inspiración y guiado por facultades naturales. En los años de 1952 y 1953 militó como short regular del equipo mayor leonés en la Liga Nacional Nicaragüense de Béisbol, y bajo la dirección de Francisco “El zurdo” Dávila. Recuerda su actuación como oportuno con el bate y eficaz en la defensa. Resiente no haber archivado los escores y por ende sus números.



Apareció por Monterrey, Nuevo León, México, en agosto de 1954 y listo para iniciar sus estudios universitarios con la famosa capacitación, pues nadie trataba el examen de admisión que incluía álgebra integral, una materia marciana para nosotros los centroamericanos. Unos meses después integró como portero el equipo de fútbol del Tec en la Liga Estatal de Primera Fuerza, y permaneció con el onceno Teco por los siguientes cinco años, tiempo que tomó la carrera universitaria para su culminación.



Scouts se fijaron en él

En ese mismo año jugó como tercera base con el equipo Tecnológico en la Liga Municipal de Monterrey, resultando escogido para la Selección Estatal de Nuevo León, que participaba en la Liga Nacional Mexicana. De forma paralela jugó por cinco años con el Monterrey en la Liga Nacional Amateur de México. Y vino de nuevo Olimpo a tocar sus puertas, cuando en uno de esos encuentros resultó abordado por buscadores de talentos de los entonces Bravos de Milwaukee, que ansiaban su firma.



Su respuesta a través del manager fue que sus padres lo habían enviado, haciendo grandes esfuerzos económicos, a estudiar y no a jugar profesionalmente. Unos días después los Sultanes de Monterrey hicieron el mismo giro y también fracasaron.



Toño, con su figura impresionante, habilidades naturales, exigencia y disciplina extrema, enemigo hasta hoy en día del cigarrillo y el alcohol, pudo haber sido el primer nacional en alcanzar la gloria con las Grandes Ligas, hipótesis que por supuesto nunca podrá ser demostrada, pero sí probada quedó su graduación en el Tecnológico de Economista.



Extrañándolo sus padres, propiciaron las vacaciones de Toño en León, dos años después de su partida. Llegó en julio de 1956, y en una práctica entre un equipo improvisado y el plantel oficial del León en la Primera Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua, el manejador Tony Castaño impresionado obtuvo su rúbrica. Hizo su debut profesional el 27 de julio con resultados halagadores, como reportó la revista Ovaciones el día 28.



Si bien es cierto que sólo jugó por un mes, dejó números fabulosos: .321 de promedio al bate y cero errores como left filder. Compartió la pradera izquierda con Emilio “Cachirulo” Mendoza, quien un tanto pasado de peso tenía problemas tras los grandes batazos, y pasaba por un slump con el madero. También actuó como reserva del short, comandado nada menos que por el cubano Orlando González.



Entre sus recuerdos de esta experiencia está el conectar de hit a Miguel “Mike” Cuellar; haber dejado en el terreno al Flor de Caña cuando sólido le sonó al “Palomo” Altamirano, y empujó la del gane. Memoriza los consejos de Castaño, René Friol e Higinio “Winchi” Álvarez. Otra remembranza fue su debut en Managua contra el Somoza Debayle, y triple barre bases contra el pitcheo del nica “Chequenboy” Largaespada. Atesora con alegría esos tiempos.



Ingreso al sóftbol

Gran sorpresa tuvo en Monterrey al enterarse de la alta popularidad del sóftbol en el país azteca. De inmediato y como short, segunda y tercera base, se incorporó al team del Tec, que tenía en su alineación a un dominante pitcher, también nica de Masaya, llamado Norman Cardoze Gutiérrez. Esto facilitó su ajuste, pues nunca había practicado esta modalidad, ingresando pronto al equipo oficial del Estado de Nuevo León y que le permitió décadas de glorias.



Con el equipo del Tec se cansó de ser campeón universitario. Con el Nuevo León fue tres veces campeón nacional como player. En 1957, en Tijuana, obtuvo su primer anillo cuando en 23 entradas vencieron al Baja California 1x0. En esta serie cuidó el tercer costal. Repitió en 1968 en Monterrey, y esta vez quedó de campeón nacional en bateo. Su último fue obtenido en Poza Rica, Veracruz, en 1970, y con 37 años de edad.



Con la Selección Nacional de México ganó medalla de plata en el Mundial de 1968, celebrado en Oklahoma, USA, donde obtuvo la dorada. Al año siguiente repitió con la medalla de plata en República Dominicana, donde Bahamas dio la sorpresa al coger oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe. Jugó la tercera en Maracay, en los Panamericanos de Venezuela. Esta vez el bronce lo consoló, después del oro de USA y la plata panameña.



Otros logros en este endiablado deporte de bola grande y mortífera son: Campeón nacional en 1970, como manager, con la selección de Nuevo León en Los Mochis, Sinaloa; igual de manager, quedó como subcampeón nacional con la selección nuevaleonesa en Durango, 1974; dirigió el equipo del Estado hasta bien entrado sus cincuenta años, y parece aún cooperar.



Este redactor viajó a mediados de septiembre del año 2007 a Monterrey para resolver un asunto pendiente, saludar amistades allí dejadas, visitar el Alma Mater y disfrutar del Segundo Foro Mundial de las Culturas, que allí se realiza hasta mediados de enero de 2008. Al tercer día de mi llegada fui a revivir el Tec. Para entender esta casa de estudios es necesario saber que ahora está compuesta por 33 campus regados por todo México, y una población estudiantil de muchas decenas, mejor centenas de miles de alumnos.



También sabemos que el Tec ha sido en varias oportunidades campeón nacional de fútbol americano, deporte de grandes pasiones en México. Hay figuras del Instituto que inclusive han brillado en Estados Unidos al igual que otras en basket, natación, atletismo, inclusive en juegos olímpicos. Por ello no me extrañó cuando al final de la tarde me enteré de la apertura de un Salón de la Fama de los Deportes. Decidí regresar al siguiente día y disfrutarlo, y así fue.



En el Salón de la Fama azteca

Lo que nunca imaginé fue encontrar un “Pinolillo nica”, allí plantado. Toño tiene quizás un par de años de haber ingresado a ese riguroso Salón. Es el único de origen extranjero que allí, y por demás nicaragüense, reposa. Está también en solitario al haber clasificado por dos deportes: sóftbol y béisbol. Una vez comprobado era él, salí en su búsqueda pues vive en Monterrey. Tenía 45 años de no verle. Fue emotivo el encuentro, con recuerdos de nuestras juventudes. Nos invitamos mutuamente a cenar en sendas noches. Resultó triste saber que recientemente había fallecido su esposa mexicana, Sra. María de los Ángeles Escudero. Me dio gusto conocer del bienestar de sus tres hijos y que a los 74 años continúa jugando la tercera todos los jueves con un grupo de veteranos. Pero a como él remarcó, ya no roba bases.



“Pinolillo” nunca sufrió lesiones mayores. Tuvo éxito en su carrera como empresario industrial en la elaboración de tortillas, con tres plantas esparcidas por la ciudad y una producción de dos toneladas diarias de producto empacado, que vendían los súper y otros negocios menores. Ahora, un tanto retirado de esa brava faena diaria, tiene una firma que importa y distribuye en colegios, universidades y clubes deportivos, implementos deportivos de primera calidad y exclusivos. Está en forma y siempre estricto consigo mismo.



Seriamente me llenó de honor ver un nica en un Salón de la Fama foráneo y como es de los pocos casos en la historia de nuestro deporte nacional; además de ser desconocido en nuestra tierra, decidí contarles parte de su trayectoria, para que ustedes también sientan el mismo orgullo.



He allí un héroe, no de papel o inflado, sino probado, que nos motiva a ser mejores. ¡Bravo “Pinolillo”! Espero que Dios te siga proveyendo la calidad humana y humildad que te han caracterizado siempre ¡Adelante, y gracias por tus logros, que de alguna manera sentí nuestros!