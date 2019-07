“Lo siento por Rijkaard”

AS de MADRID

¿Cómo fue la reunión de la Junta? ¿Qué tiene que comunicar a los aficionados?, le preguntamos a Joan Laporta, el hombre fuerte del Barcelona.



Quiero comunicar que la junta directiva decide cambiar a Frank Rijkaard por Pep Guardiola. Él hizo un gran trabajo, lideró el proyecto del equipo que consiguió la Champions, dos Ligas y un par de Supercopas. Sé que esto no tapa los malos resultados. Frank hizo historia. Con el tiempo analizaremos los errores que cometimos. Lo siento por él.



¿Entonces?

Creemos en Josep Guardiola, ya que entendemos que continuará con la línea futbolística que ha llevado al club a conseguir grandes éxitos. Tiene confianza, el conocimiento del club y los recursos como para poder abanderar el nuevo proyecto del equipo profesional.



¿Quién le comunicó a Rijkaard la decisión de la junta directiva? ¿Cómo tratarán el año de contrato que le resta?

Se lo dije personalmente y el trámite para rescindir ya lo explicaremos. Estará con nosotros hasta el 30 de junio o hasta cuando consideremos que se acaba la temporada.



¿Cómo vivió la contundente derrota en el Bernabéu?

Como culé sufrí directamente esta decepción, y entiendo que no es agradable lo que sucedió en el campo del Madrid.



¿Qué considera que sucedió para llegar a este punto?

Se agotó el ciclo. No conseguimos la Liga la pasada campaña y hablamos con él que tenía que corregir los errores cometidos. Lamentablemente, los resultados no acompañaron y en esta tesitura decidimos que Rijkaard sea relevado a final de temporada. Ahora, lo que tenemos que hacer es dejar tranquilos a Pep, que está inmerso en el filial y queremos que siga prestando esos servicios con la misma intensidad. A ver si tenemos el acierto de subir de categoría (de Tercera a Segunda B); eso sería una buena noticia para todos.



¿Habrá muchos cambios en los ayudantes del técnico?

Eso se irá viendo en las próximas semanas. Si la máxima autoridad en el vestuario decide que debe haber cambios, los habrá.



¿Tiene algún defecto Rijkaard?

Me cuesta encontrarlos.



¿Usted se culpa de algún error de todo lo que está pasando en esta situación?

Tengo gran parte de culpa por no haber corregido a tiempo las decisiones que teníamos previstas, por lo que somos responsables. Se trabajó para que salieran bien las cosas, eso que nadie lo dude. No funcionaron las ideas, pese al trabajo hecho, y que nadie olvide que Rijkaard fue el responsable de la gloria de París. Entre todos no tomamos decisiones acertadas.



¿Y el secretario técnico Txiki Begiristain? ¿Debe asumir alguna culpa?

Siempre digo lo mismo. El que tiene la responsabilidad del vestuario es el entrenador, y los futbolistas no respondieron a las expectativas. Planificamos una de las mejores plantillas del mundo, y así lo pensábamos todos. Cuando Begiristain bajaba al vestuario, él ya no tenía mando. Si yo tuviera la capacidad de Eto’o para anotar o la magia de Ronaldinho, me habría vestido para salir a jugar y marcar goles con esta camiseta.



¿Qué puede decir del futuro de Ronaldinho Gaúcho?

No tocaremos ese tema.