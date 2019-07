Alfaro lo resucitó

La pobre presentación del Deportivo Ocotal en el Torneo de Apertura, puso contra las cuerdas el futuro del equipo en la Primera División; nueve puntos logrados de cincuenta y cuatro en disputa, reflejan el caos por el que pasó el equipo.



Pero Mario Alfaro salió del anonimato, se puso de pie y los directivos de Ocotal por unanimidad le asignaron la responsabilidad de restaurar las cicatrices profundas de un equipo sin carácter, sin motivación y sobretodo con un futuro incierto.



El cierre en el Torneo de Apertura fue triste y sombrío. Los ocotaleanos no lograron victoria en sus últimos 14 compromisos.



Alfaro recibió el equipo ubicado en la última posición. En el Torneo de Apertura sacaron un triunfo, seis empates, 11 derrotas; anotaron 12 goles y admitieron 40, en un total de 18 partidos.



Pero la incorporación de Alfaro al equipo ha reencantado a su afición; las actuaciones cumplidas en el Torneo de Clausura así lo demuestran, destacando aquel tres cero ante el Real Estelí en el Independencia, y reeditando su éxito en cada una de sus presentaciones. Los resultados de Alfaro con el equipo lanzan una clara advertencia a todos sus rivales.



Con Mario al frente, Ocotal rompió el silencio, salió del anonimato y a base de resultados es el sublíder del Torneo con 29 puntos; es colíder en goles anotados con 29 y presenta una de las mejores defensas sólo superada por la de los Caciques del Diriangén. La filosofía de su juego es sencilla: mantener el ritmo y la presión en todos los sectores de la cancha, generar jugadas a base de velocidad y aprovechar al máximo su inédito espíritu ofensivo.



De la mano de Alfaro este conjunto logró hasta seis triunfos en forma consecutiva, mantuvo su cabaña invicta hasta por trescientos minutos, goleo 7-0 al Real Madriz, derrotó 3-0 al América y no permite más de dos goles en un partido.



Este domingo Alfaro tendrá la responsabilidad de asegurar su permanencia en la Primera División, ya que se medirá al equipo América a las tres de la tarde en el Estadio del Instituto Nicaragüense de Deportes. No sé qué pasará por la mente de los dirigentes del equipo capitalino: pensar que Alfaro ofreció sus servicios a inicios de la temporada, y estos lo rechazaron abriéndole las puertas a un técnico extranjero que dejó el equipo al borde del fracaso.



Pero vamos más allá. Fíjense, algo similar le ocurrió al Real Madriz, equipo que gracias al arduo trabajo de Mario llegó a Primera División; pero por intereses mezquinos de unos cuantos lo separaron del club. Vaya, cómo son las cosas, esta temporada ambos equipos pasaron situaciones difíciles. Madriz es penúltimo en la tabla general del Torneo de Clausura, y el América, de perder este domingo está condenado a la repesca.



Mientras el América y el Real Madriz se sumergen, Alfaro sale del club de los inadvertidos y en base a resultados despeja la constelación de dudas que rodeaban al equipo ocotaleanos. Sin duda el tiempo una vez más se encargó de encontrarle a Mario Alfaro un final perfecto.