Caen Lakers

Se acabó la racha de triunfos para Los Ángeles Lakers. El equipo de Pau Gasol no pudo hacer nada ante la efectividad del alero Carlos Boozer y de los Jazz de Utah, quienes fueron superiores en el tercer partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. Los Jazz ganaron por 104-99 y consiguieron la primera victoria de la Serie al mejor de siete.



Gasol estuvo en su línea de apoyo al equipo, y en especial, al juego de Bryant para conseguir 12 puntos, seis rebotes y una asistencia.



El internacional español, que jugó 41 minutos y anotó 6 de 10 tiros de campo, no fue ninguna vez a la línea de personal, puso dos tapones, recuperó dos balones, pero también lo perdió cinco veces y nunca pudo con el uno contra uno frente a Okur.



Los Lakers habían llegado al Energy Solutions Arena con la aureola de seis triunfos consecutivos desde que comenzaron la fase final, y además con el recuerdo de su triunfo en ese mismo campo durante la temporada regular.



Pero como ya está comprobado, los Lakers, sin las genialidades de su escolta estrella Kobe Bryant, quien siempre aporta en los últimos minutos de cada partido, no suelen tener muchas opciones de ataque.



Además, en el tercer partido, los Jazz demostraron que como equipo son mejores que los Lakers, y que sólo necesitaban que su jugador franquicia, el alero Carlos Boozer, se comportase como tal en el ataque.



Acierto de los Jazz

Los Jazz hicieron su tradicional /pick-and roll/ con el base Deron Williams y Boozer, acertaron con sus tiros desde fuera del perímetro, ajustaron la defensa y limitaron los efectos destructivos de Bryant a 34 puntos, dos menos del promedio que tiene en lo que va de la fase final; y ahí estuvieron las claves del triunfo.



Boozer surgió con su mejor partido de la fase final y aportó 27 puntos, incluidos 11 en el cuarto periodo, 20 rebotes y tres asistencias.



Además, el jugador, en un minuto y 24 segundos, logró tres canastas consecutivas para darle a los Jazz un parcial de 101-92, que iba a ser ya imposible de remontar por los Lakers cuando faltaban menos de dos minutos para concluir el partido, después de que el equipo angelino se pusiera a sólo tres puntos de empatar el marcador (92-95).



Aunque los Lakers intentaron remontar de nuevo con canasta del español Pau Gasol, un triple del alero Luke Walton y dos tiros de personal de Bryant, los Jazz no perdieron el control, y con una canasta del pívot turco Mehmet Okur y tiros libres de Ronnie Brewer sellaron la victoria.



La victoria fue la cuarta que han conseguido los Jazz en su campo en lo que va de la fase final y han tenido sólo una derrota, el tercer partido de la primera eliminatoria que perdieron ante los Rockets de Houston. El cuarto partido contra los Lakers se jugará en el mismo escenario del

Energy Solutions Arena, de Salt Lake City, el próximo domingo.