¡Admirable!

Listin Diario

El retiro del dominicano Julio Franco luego de un largo batallar en el béisbol, obliga a bucear en sus cifras y volver a impresionarnos. Su rendimiento y tenacidad han sido sencillamente increíbles.



Luego de su remarcable durabilidad de 26 temporadas como jugador profesional, actuando en Grandes Ligas, Ligas Menores, República Dominicana, Japón, Corea y México, Franco acaba de colgar los spikes en medio de la admiración de todos.



Julio César debutó en la Gran Carpa en 1982, actuando en 16 juegos con Filadelfia, su organización original, y al año siguiente comenzó a jugar regular con Cleveland, apenas con 21 años de edad.



Franco bateó sobre .300 puntos en el “big show” en un total de siete ocasiones (no nominal), incluyendo su título de bateo (1991), con promedio de .341. En 1994 (con todo y huelga) conectó 20 cuadrangulares, con 98 impulsadas, cifras máximas de su carrera.



En el año del título de bateo (1991), Julio también sembró marcas personales en hits (201), anotadas (108) y bases robadas (36). En el ’85 conectó 33 dobles y en 1983 disparó ocho triples, también marcas personales.



Veamos las cifras de Franco entre los jugadores dominicanos:

Bateo individual

Al dejar de batear sobre .300, en cinco de sus últimos seis años, Franco terminó en .298 puntos.



Hits

2,586 (Líder), donde Alex Rodríguez y Manny Ramírez estarán desplazando al final del decenio. DOBLES. 407 (5to. LUGAR) y TRIPLES.- 54 (No 10).



Extra-bases

634 (No 7). ANOTADAS.- 1,285 (4to). EMPUJADAS.- 1,194 (5to.).



Partidos jugados

2,527 (Líder). TURNOS AL BATE.- 8,677 (No 2).



Temporadas.- 23 (Líder)

Aquí es seguido por los siguientes jugadores: Manuel Mota (20), José Vizcaíno, Alfredo Griffin, Tony Peña y Sammy Sosa (18).



Bases robadas

281 (6to).



BOLETOS

917 (No 3).



Ponches

1,341 (5to).



Su deseo es dirigir, y en algunos equipos podría estar recibiendo sus oportunidades. Es cuestión de adquirir experiencia y al mismo tiempo adaptar su personalidad a un nuevo rol, por lo cual deberá suavizar su condición de hombre recto y perfeccionista.