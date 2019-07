Los Marlins, ¿qué hacen ahí?

¿Cómo marcha la competencia en el lado Este de la Liga Nacional? Los Marlins siguen al frente perseguidos por los Mets y los Filis, dos equipos de grandes cajas fuertes como soportes de sus impresionantes nóminas.



Es tan extraño como ver a un carro económico convencional, adelante de dos Ferraris o McLaren en cualquier competencia.



Uno piensa que estos sorprendentes Marlins no van a poder mantenerse arriba mucho tiempo, y que en cualquier momento, se van a desinflar sus llantas, les fallará el carburador y no le funcionarán las válvulas.



Anoche, con los jonrones 10 y 11 de Dan Uggla, un buen relevo medio, y séptimo rescate de Kevin Gregg, los Marlins se apuntaron su séptimo triunfo consecutivo, ahora por 5-4 sobre los Nacionales de Washington; y con balance de 23-14, tienen el mejor porcentaje ganador de la Liga.



Con tres bateadores de .300 puntos --Josh Willigham, Jeremy Hermida y Hanley Ramírez--; Uggla respondiendo en los momentos cumbres con 27 remolques; Mike Jacobs atacando fuertemente; Luis González sacando de sus alforjas cartuchos extras que no había quemado; y el apoyo de un pitcheo encabezado por el ganador de 5 juegos, Mark Hendrickson; Scott Olsen, quien tiene 4 triunfos, Andrew Miller, Ricky Nolasco y el cerrador Kevin Gregg, tres triunfos y seis salvamentos; los Marlins se han instalado en la cima con el atrevimiento de jóvenes mosqueteros.



Los Mets, con el tercer jonrón de Carlos Beltrán y aceptable pitcheo de Oliver Pérez (3-3 y 4.61), derrotaron 8-3 a los Rojos de Cincinnati, quienes vieron naufragar al novato dominicano Johnny Cueto (2-4 y 5.91).



En tanto, los Filis cayeron ante los Gigantes 4 por 3, en un juego cerrado por Brian Wilson, apuntándose su rescate número 11.



El derecho de Oakland, Rich Harden, fue explotado por el bateo de Texas en el cuarto inning, pero los Atléticos reaccionaron y se impusieron 12 por 6 a Texas con un buen relevo de Santiago Casillas. En el partido, Josh Hamilton impulsó su carrera 39. Sydney Ponson abrió por Texas y fue bateado libremente, permitiendo 6 carreras en cinco entradas y un tercio, viendo deteriorarse a 3.16 su efectividad. Sin embargo, el perdedor fue Franklyn German (1-1).



Los Cachorros, líderes del sector central en la Liga Nacional, completaron una barrida de tres juegos a los Cascabeles de Arizona, quienes encabezan el Oeste, al imponerse 6 por 4 con el séptimo salvamento en 10 oportunidades de Kerry Wood.



Mientras, los cada vez más difíciles Rays de Tampa, impedían el séptimo triunfo del invicto Edwin Santana, derrotando 8-5 a los Angelinos. El perdedor fue Justin Speir (0-3), con Troy Percival salvando su noveno juego.



Finalmente, los Cerveceros vencieron a los Cardenales 5-3, y los Dodgers cayeron ante Houston 8-5.