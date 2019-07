¿Quiénes han ganado?

ESPN / Deportes

¿Existe algo más importante que un buen cambio de peloteros al estilo clásico? Seguro que no. Y en la historia reciente, no han ocurrido tantos cambios durante el receso de temporada que dejaran una huella tan monumental como los que hemos estado viendo: Johan Santana, Dan Haren, Erik Bedard, Miguel Cabrera, Brad Lidge y Miguel Tejada. Y todavía no hemos mencionado al líder de cuadrangulares de la Liga Americana (Carlos Quentin), el líder en carreras impulsadas (Josh Hamilton) y el cabecilla en robo de bases (Carlos Gómez), o el líder en efectividad en la Liga Nacional (Edinson Vólquez). Todos se vieron en medio de cambios durante el invierno.



Pero no todos esos cambios del receso han funcionado como se esperaba cuando aparecieron en las columnas de transacciones. Así que echémosle un vistazo a los cambios que han surtido el mayor impacto hasta el momento:

1. La extravaganza de Dan Haren

(Los Atléticos enviaron a Haren y a Connor Robertson a los Diamondbacks por Dana Eveland, Greg Smith, Chris Carter, Carlos González, Aaron Cunningham y Brett Anderson.)

Haren. La idea de cualquier cambio, en teoría, es que ambos equipos se beneficien. Así que es difícil de superar éste. Arizona no tendría el mejor récord en el béisbol sin Haren. Pero este cambio también puede señalarse como la clave para que los Atléticos mantengan foja de 22-14.



Haren ha logrado seis aperturas de calidad, así que ha resultado ser tan bueno como lo habían anunciado. Mientras tanto, los Atléticos tienen récord de 10-3 en los partidos iniciados por Eveland y Smith; Anderson tiene récord de 5-1 en Clase A; González batea para .343 con .410 de embasamiento en Triple A. Así que este cambio ayudará a los Atléticos por varios años -- justo lo que Billy Beane tenía en mente--.



“Billy sabía que teníamos profundidad para conversar”, dijo el gerente general de Arizona, Josh Byrnes. “Así que ellos salieron de este cambio con calidad y cantidad. Y para que nosotros consiguiéramos un abridor del nivel de Dan Haren sin procurarlo en la agencia libre… fue algo que funcionó muy bien”.



Opinión de un cazatalentos: “Es probablemente de los mejores cambios que verás en el béisbol. Arizona hizo un gran trabajo al reconocer sus oportunidades de ganar y salir a buscar un tipo como Haren, y sin deshacerse de sus mejores prospectos. Y Oakland consiguió dos jugadores que aportarán durante mucho tiempo”.



2. Santanamanía

(Los Mets reciben a Johan Santana de los Mellizos por Carlos Gómez, Phil Humber, Kevin Mulvey y Deolis Guerra.)

Santana. Ciertamente este cambio no ha propulsado a los Mets al primer lugar. También es cierto que Santana “sólo” cuenta con récord de 4-2 y 3.10 en efectividad. Pero también está empatado al tope de la Liga en ponches; y el bullpen ha desperdiciado dos salvamentos en sus aperturas. Y dejó una de esas dos derrotas con el marcador en su contra 0-1 en la octava entrada, ante los Bravos. Así que Santana debería tener foja de 6-1. Pero incluso con 4-2, no hay duda de que ha servido como una gran mejoría, en contraste con, digamos, Brian Lawrence.



El resultado para los Mellizos es un poco más difícil de evaluar, ya que Gómez --el único jugador de este cambio que está en Minnesota en la actualidad-- todavía es un pelotero en desarrollo. Por un lado, como lo demostró el miércoles, es un ciclo en potencia constante. Por otro lado, fue necesario batear para el ciclo y así llevar su porcentaje de embasamiento a .306. En términos defensivos, un cazatalentos dijo, “Yo no veo mucha diferencia entre él y Torii [Hunter], más allá del nombre y la reputación”. Pero en términos de ofensiva, el mismo cazatalentos lo describió “como una caja de herramientas sin la llave para abrirla”.



3. Los outs de Lidge

(Los Filis reciben a Brad Lidge y Eric Bruntlett de los Astros por Michael Bourn, Geoff Geary y Mike Costanzo.)

Muchos dudaron sobre Lidge --y si podía ser exitoso en una ciudad como Filadelfia--. Pues no se preocupen. Los Filis, sorpresivamente, tienen la segunda mejor efectividad de relevo en la Liga Nacional. Y todo comienza con su cerrador.



Lidge ha tejido 16 salidas consecutivas sin permitir anotaciones, y desde que encontró su posición del brazo para tirar el slider hace dos semanas, su desempeño ha sido ridículo. Ha confrontado a 31 bateadores y sólo tres han alcanzado las bases. Mientras tanto, la figura pívot en el lado de Houston --Bourn-- batea para .195 con un porcentaje de embasamiento de .272.



Opinión de un cazatalentos: “Lidge se parece al Lidge de antes. Bourn juega una tremenda defensiva, y cuando se embasa es un doble [porque lleva de 13-13 en robo de bases]. ¿Pero se embasará lo suficiente? ¿Le bateará al buen pitcheo? El jurado aún no ha decidido”.



4. Puro Josh

(Los Vigilantes reciben a Josh Hamilton de los Rojos por Edinson Vólquez y Danny Herrera.)

Hamilton. ¿Acaso hubo un cambio más fascinante este invierno? Hamilton ha logrado regresar del olvido --autoprovocado por consumo de drogas--, para colocarse, en palabras de un cazatalentos, como “uno de los 10 jugadores más talentosos en el béisbol, sólo en puras herramientas y talento crudo”. Y claramente, él encontró la llave de su caja de herramientas. Hamilton es el líder en las Mayores en impulsadas (36), y tercero en extrabases (18), tras Manny Ramírez y Kevin Youkilis.



Pero Vólquez, a quien Texas inició en Grandes Ligas a muy temprana edad, ha compuesto una saga espectacular en su regreso; está de líder en efectividad (1.06) y menor porcentaje de slugging de los oponentes (.238). Se ha convertido en el tercer lanzador en la historia de la Liga Nacional, que arranca una temporada sin permitir más de una carrera en cada una de sus primeras siete salidas consecutivas. Así, que la única cosa que nos impide tener este cambio más alto en esta lista es que, a pesar de estos episodios heroicos, ninguno de los dos equipos ha tenido una temporada de altura.



Opinión de un cazatalentos: “Yo no estoy seguro de cómo evaluar éste. Es un cambio de alto impacto que no ha impactado a ninguno de los dos equipos”.



5. Erik el grande

(Los Marineros reciben a Erik Bedard de los Orioles por Adam Jones, George Sherrill, Chris Tillman, Kam Mickolio y Tony Butler.)

Bedard. Aquí hay otro cambio que es difícil de medir. Fuera de una corta estadía en la lista de lesionados, Bedard ha sido genial al permitir un total de siete carreras limpias en cinco salidas. Pero quizás este cambio pone en evidencia que el impacto de un lanzador abridor tiene sus límites. Su equipo tiene récord de 11-19 cuando Bedard no abre el partido.



Mientras tanto, Sherrill está segundo en la Liga en salvamentos; Jones está en camino al estrellato; Tillman sólo ha permitido a los oponentes un promedio de bateo de .198. Tal vez el impacto mayor en los Orioles, dijo un oficial del club, fue el cambio cultural: “Después de 10 años estancados en una mentalidad a corto plazo, el mero compromiso de cambiar a Bedard y [Miguel] Tejada, y de conseguir talento joven para reconstruir, es un verdadero paso importante que tenían que tomar”.



Opinión de un cazatalentos: “Yo amo a Erik Bedard. Pero, honestamente, pienso que Baltimore le pateó el trasero [a Seattle] en este cambio. Sherrill ha hecho un trabajo increíble. Adam Jones tiene el potencial de ser una estrella; y Tillman… wow. Ahora, si ellos pueden cambiar a Sherrill antes de la fecha límite y convertirlo en algo que les pueda ayudar, los Orioles han hecho un gran negocio”.