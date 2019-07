Djokovic vencedor

Con los temidos tenistas Roger Federer y Rafael Nadal eliminados, el serbio Novak Djokovic se impuso en la final del Masters Series de Roma al suizo Stanislas Wawrinka por 4-6, 6-3 y 6-3. Novak se alzó así con el título que durante los tres últimos años ha sido propiedad del español Rafael Nadal, número dos del mundo, quien este año, en cambio, sucumbió en la segunda ronda.



El serbio llegó a la final sin jugar la primera ronda, y tras retirarse sus dos anteriores rivales, el español Nicolás Almagro y el checo Radek Stepanek, lo que le permitió estar más descansado. Sin embargo, Djokovic tuvo un juego irregular, con falta de concentración en ocasiones, reflejado en su mayoría en los 25 errores no forzados, que fueron compensados, no obstante, por los de Wawrinka.



Djokovic supo reponerse ante un rival que había llegado a la final tras enfrentarse al ruso Marat Safin, al británico Andy Murray, y al estadounidense James Blake; mientras que en semifinales también se vio beneficiado por la retirada del estadounidense Andy Roddick.



Wawrinka logró hacerse con el primer set cuando rompió el servicio de Djokovic en el quinto juego, y mantuvo la ventaja hasta el mismo juego del segundo set cuando la ruptura fue al contrario. En el tercer set, Djokovic logró la delantera desde el principio y ya no la dejó.