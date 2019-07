¡Cómo sufre el Inter!

Inter no logró llevarse el scudetto, al obtener sólo un empate, y permitió que la Roma se le acercara por primera vez a un punto en la penúltima fecha del Campeonato. Inter empató 2-2 con Siena ante más de 70 mil de sus tifosi, quienes habían llenado el Estadio San Siro para celebrar el nuevo título, mientras que Roma venció 2-1 al Atalanta y se colocó a un punto.



En otro punto del drama, el Milan vencido 3-1 por el Napoli; se deslizó al quinto lugar, dos puntos detrás del Fiorentina, vencedor del Parma 3-1. Esta combinación de resultados saca de la próxima Champions al equipo de Kaká, que el domingo, al caer el telón, juega con el Unidense. En tanto, el Fiorentina lo hará con el Torino.



Volviendo con el Inter, el equipo milanés quedó con 82 puntos y Roma con 81, por lo que todo se decidirá en la próxima y última fecha del Campeonato italiano. Si terminan empatados el título se lo adjudica el Inter, porque le son favorables los enfrentamientos directos.



Inter estuvo en ventaja dos veces y el Siena logró el empate en igual número de ocasiones. A los 78 minutos, el defensor del Inter Marco Materazzi tuvo la gran oportunidad de marcar el gol del triunfo que le habría dado el título a su escuadra, pero el portero atajó su tiro penal.



Inter se puso en ventaja con un gol de cabeza del defensor francés Patrick Vieira (11), pero Massimo Maccarone le dio el primer empate al Siena a la media hora. El joven Mario Balotelli puso de nuevo en ventaja al Inter con un gol de cabeza a los 45 minutos.



Después, a los 70, como un balde de agua fría vino el nuevo y definitivo empate del Siena con un tanto del jugador francés Houssine Kharja (70).



En San Siro se vivió un ambiente de velorio, con hinchas que abandonaron el Estadio abatidos, porque consideraban que éste era el partido apropiado para lograr el título, pues el Siena no tenía nada que ganar, ya que había conseguido mantenerse en la Serie A, su objetivo.



Roma, en cambio, celebró el triunfo en su Estadio Olímpico casi como si hubiera logrado el título, pues ya lo había dado por perdido. Todo se decidirá el próximo domingo.



Christian Panucci puso en ventaja a la Roma con un gol de cabeza (23) tras un tiro libre preciso del volante chileno, David Pizarro. Daniele De Rossi anotó el segundo con otro tiro libre (67). Cuando estaba por terminar el encuentro (87), Giampaolo Bellini metió el gol del Atalanta.



Un gol del atacante uruguayo, Jorge Andrés Martínez, le dio un importante empate de 1-1 al Catania frente a Juventus. La Juve logró la agónica igualada con un gol de Alessandro Del Piero a los 89 minutos, lo cual le podría significar la salvación al Catania, quien está luchando por no descender. Juventus tiene asegurado el tercer lugar con 71 puntos.



En su Estadio, Napoli se impuso 3-1 al Milan con goles del volante eslovaco, Marek Hamsik (37), de Mauricio Domizzi (69) al cobrar un penal, y del austriaco Gyorgy Garics (90). El holandés Clarence Seedorf marcó el único tanto del Milan en los tiempos suplementarios.



Fiorentina se impuso 3-1 al Parma con goles del argentino Mario Alberto Santana, al recibir un centro en el área chica (39). Franco Semioli anotó el segundo (78), y el también argentino, Pablo Daniel Osvaldo, el tercero (86). La Fiore superó al Milan en la tabla de posiciones y se ubicó en el cuarto lugar con 63 puntos. Su objetivo es quedarse en el cuarto puesto para sacar el último boleto a la próxima Liga de Campeones. El croata Igor Budan había puesto en ventaja al Parma (11).