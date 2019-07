Resucitó, pero no ganó

dplay@ibw.com.ni



¡Cómo cambian las circunstancias, las posibilidades y las emociones! La vida es una ruleta y los pitcheres no escapan a eso. ¿No es cierto Vicente? Qué partido más extraño amigos. Totalmente diferente a como lo imaginamos. Una vez más, lo imprevisible que es el béisbol, golpeándonos en las narices, llevándonos contra las sogas y derribándonos.



Primero, Seattle adelante 5x0 en el propio inicio. Qué impacto más violento y estrujante es sentirse caminando descalzo entre las brasas con un rótulo diciendo: “Bienvenido al infierno”.



Después, el enderezamiento a base de agallas y clase, sometiendo a prueba tu carácter, el apoyo decidido de los compañeros con una resurgente ofensiva, el giro brusco de la pizarra para colocarte adelante 6x5, y el deleite de sentirte en las puertas del cielo, acariciando la posibilidad de tu sexta victoria y cuarta consecutiva.



Finalmente, la nada. Las estrellas dejaron de brillar, se escuchó el canto del grillo y el chillido del búho, como dice Shakespeare en Macbeth. El derecho pinolero salió sin decisión en un partido que ganó Texas 12x9 con una arremetida de cuatro carreras en el séptimo.



No lo podíamos creer. Hit de Ichiro, avance por roletazo de Vidro y sencillo impulsador de Adrián Beltré mientras se vendía el primer hot dog; jonrón de Raúl Ibáñez remolcando dos y los hits consecutivos de José López y Jeff Clement nos hicieron sospechar que alguien cambió el brazo de Vicente antes del play ball. Un balk facilitó que López anotara, y elevado de Kenji Johjima al right empujó a Clement.



Fue un asalto. Pistola en mano, los Marineros ganaban 5x0 en el propio arranque, con Eric Bedard calentando su escopeta pensando que con esa ventaja cabalgaría con comodidad hacia la victoria.



Texas envió su primera señal de vida con doble de Kinsler y un hit remolcador de Young en el cierre del primero; envió otra en el segundo con fly productivo de Germán Durán; y se volcaron en el tercero deshilachando el pitcheo de Bedard con jonrones consecutivos de Josh Hamilton y Milton Bradley, pasaporte a Brandon Boggs, doble de Gerald Laird y hit impulsador de Chris Shelton, que empataron el juego 5x5 y explotaron a Bedard. Los Rangers tuvieron aliento para fabricar con roletazo de Germán Durán la sexta carrera.



Apretando tuercas mientras dibujadas cuatro ceros, Padilla dio la impresión de tener las riendas del juego, pero en el sexto, Clement abrió con doble y el manager Washington llamó al bullpen, y entró en acción Frank Francisco. Infield hit de Kenji Johjima y otro doble de Yunieski Betancourt empataron el juego al anotar Clement y colocar hombres en segunda y tercera. Francisco resolvió y el marcador se mantuvo empatado hasta que el error del intermedista José López, en el séptimo, abrió las puertas para el operativo ganador de Texas.



Así que Padilla estuvo un rato en el infierno, salió reconstruido y se acercó al cielo, pero finalmente quedó con las manos vacías. Después de lanzar seis entradas permitiendo seis carreras, tres limpias, con una base y dos ponches, quedó con 5-2 y 3.23 en efectividad.