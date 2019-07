Al fin ganó Hansack

Limitado a lo justo para ganar, en recorrido de cinco entradas y cinco carreras, obviadas por el apoyo de cuatro vuelacercas en tres episodios, Devern Hansack logró su primer triunfo de la campaña con el Pawtucket, que venció 9x6 al Norfolk, sucursal Triple A de los Orioles.



El lanzador de Laguna de Perlas, aunque no fue ni la sombra del pitcher que tiró para dos hits y una carrera en 6.1 innings en su apertura anterior, tuvo a su favor siete carreras en las primeras dos entradas, guiadas por tres jonrones, uno en el primero y dos en el segundo cuando, vivió el Pawtucket su momento más productivo con rally de cinco anotaciones.



Hansack llegó a la lomita sin hacer un solo envío y ya ganaba 2x0, por uno de los dos jonrones de Jeff Bailey --abrió el duelo con estacazo-- y hit remolcador de George Kottaras.



Pero eso fue sólo el comienzo. En el segundo innings Jonathan Van Every, con dos abordo, disparó cuadrangular por el izquierdo al abridor del Norfolk, Craig Anderson, quien recibió en esa misma bateada otro jonrón de dos carreras de Jed Lowrie, para poner el 7x0.



Hasta ese momento el nica tiraba para un hit, pero en la alta del tercero, con tres imparables, incluyendo doble de Luis Terrero, permitió las primeras dos carreras.



El Pawtucket reaccionó en el cierre de esa entrada con las últimas dos anotaciones, con el segundo jonrón de Bailey, esta vez impulsador de dos, que dejó un holgado marcador de 9x2.



Pero Hansack admitió dos más en el cuarto por boleto y tres sencillos, uno de ellos con dos outs y las bases llenas, para poner un 9x4.



Y en el quinto, el último innings que trabajó, Hansack (1-4) recibió jonrón solitario de Oscar Salazar, el segundo que permite en la campaña, pero que no evitó que lograra su primer triunfo con labor de cinco episodios, cinco carreras limpias, siete hits, cinco ponches y dos boletos.



Su efectividad terminó en 6.56, acumulando 17 carreras limpias en 23.1 entradas, con 30 hits permitidos, 18 ponches y ocho bases por bolas.



El fin de semana, Juan Carlos Ramírez (1-2), del Wisconsin, también logró su primer triunfo en Clase A, con labor de nueve ponches y tres carreras limpias en 5.2 entradas, mientras Gonzalo López (2-2), de los Pelícanos de Myrtle, obtuvo su segunda victoria, con seis innings de seis ponches y dos carreras limpias.



Ayer, Everth Cabrera, de los Turistas de Asheville, se fue de 3-1, con una anotada y una base por bola, que dejó su promedio en .320, y se mantuvo en 18 bases robadas, pues fue atrapado en un intento.