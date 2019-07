Noguera impacta

Tras bregar entre dificultades en aquel primer torneo de la Liga Profesional, todo parecía terminado para Alejandro Noguera, quien se tomó un descanso en la temporada 2007. Sin embargo, regresó, ahora con el Granada, y sorprende verlo no sólo como líder de efectividad, (0.00) sino que todavía no permite carrera.



Noguera ha subido a la colina en diez oportunidades, y en 15 episodios nadie le anota. Gana un partido y salva tres. Además, poncha a 15 adversarios, los que le batean escasamente para .157, y dos dobles son los únicos extrabases admitidos. Cede dos bases por bolas y golpea a dos, mostrando mucho control en sus envíos.



Otro lanzador que ha sorprendido es el veterano Reynaldo Centeno, quien en 19.2 innings permite una carrera limpia y lanza para 0.46, gana dos partidos y salva uno, y se ha ganado la confianza de Argelio Córdova. Curiosamente la única carrera que permite Centeno fue ante Granada, en partido que arrebataron los granadinos el cuatro de mayo.



Matagalpa presenta la ofensiva más intimidante de la Liga, no sólo porque tiene “encendido” a Justo Rivas, (.469), líder en jonrones (9) y remolques (27), Yáder Hodgson (.423) y Freddy Chévez (.422), sino porque colectivamente son una máquina. Colectivamente batean .342, conectan 21 jonrones y 36 dobles, y su sluggin es de .484.



Su debilidad es el pitcheo, que lanza para 3.06 en 20 partidos, pero eso no le preocupa mucho a Omar Cisneros, ya que sus bateadores producen 7.35 carreras por partido, suficientes para mantenerlos en el liderato.



Hoy por la mañana se reunirán los directivos de equipos con Feniba para analizar la situación del Campeonato Nacional de béisbol, que se ha visto afectado por la huelga de transportistas. Es posible que no haya juego hoy, pero se buscarán alternativas para continuar el evento, del que se han suspendido once partidos.