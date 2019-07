Impresiona relevista

ARLINGTON, Texas - El dominicano Santiago Casilla nunca se ha visto tan cómodo en el montículo, y el derecho está disfrutando cada momento de su éxito hasta ahora en 2008 con los Atléticos de Oakland.



“Siempre fue bueno el material de Santiago, pero ahora lanza con la confianza de un pitcher de Grandes Ligas y con gusto toma la bola para los innings siete, ocho y nueve, cuando estamos arriba”, dijo el coach de pitcheo de Oakland, Curt Young. “Viene con la confianza. Cuando te sientes cómodo en una situación, puedes dejar que tu talento salga. El éxito trae la confianza, y él ha tenido mucho éxito”.



Hasta que se le cargó una carrera limpia el sábado contra los Rangers, a Casilla no le habían anotado en sus primeros 18 innings de esta temporada. De cualquier forma, el domingo volvió a lanzar buena pelota y se llevó la victoria por los Atléticos. En total, el dominicano lleva 2-0 con efectividad de 0.47 en 19.1 entradas.



“Me anotaron, pero ése es el béisbol”, dijo Casilla, de 27 años de edad. “(Los buenos números) demuestran que estoy tirando bien y que estamos jugando bien. Sólo trato de hacer mi trabajo y divertirme. Ha sido muy bueno porque ya tengo más experiencia aquí. El año pasado fue que llegué a conocer la Liga”.



El manager de Oakland, Bob Geren, respeta la buena racha de Casilla, pero todas las metas en el clubhouse son del equipo, y Casilla ha aportado en grande en ese sentido.



“Tiene gran slider, está tirando alrededor de 90 millas por hora y su localización ha estado casi perfecta”, dijo Geren. “Si lo ves lanzar todo el tiempo puedes entender por qué le ha ido tan bien. En algunos momentos ha estado dominante”.



En 2007, Casilla terminó con 3-1 y efectividad de 4.44 en 50.2 entradas. Ayudó a sustituir a un lesionado Huston Street como cerrador en algunos momentos del año pasado, y claro que es gran parte del éxito del bullpen de los Atléticos en la presente campaña. El relevo de los Atléticos está primero en la Liga Americana con ocho victorias y efectividad colectiva de 2.79. En sentido general, Oakland encabeza el joven circuito con efectividad colectiva de 3.29.



“Estuvo algo inconsistente al final de la temporada pasada, pero se veía el talento”, dijo el zurdo de los Atléticos, Alan Embree. “Desde los entrenamientos se le veía con una filosofía diferente. Quiere la bola y quiere estar en el montículo”.



“Para estar cómodo como relevista hay que sufrir algunos altibajos”, continuó Embree. “Los puntos más bajos prueban la fuerza mental de un jugador. Hay que regresar a un nivel aún mayor que el anterior. Santiago entiende eso”.



Casilla reconoce que ha sido un camino bien largo. Antes llevaba el nombre de Jairo García y se había “quitado” casi tres años antes de que se descubriera la verdad en 2006. Es un tema que no le gusta hablar mucho, diciendo que pertenece al pasado y que quiere enfocarse en el presente y el futuro.



Sin embargo, Casilla no es tímido al hablar de su infancia en la localidad de San Cristóbal, al oeste de Santo Domingo. Es uno de 12 hijos en su familia, y su hermano José es prospecto en la organización de los Gigantes.



“Éramos una familia normal y todo el mundo sabía que yo quería ser pelotero”, dijo Casilla. “Mi papá jugó cuando era joven, pero no sé si se puede decir que somos una familia de peloteros. Eso sí, José es buen pitcher. Algún día estará aquí”.