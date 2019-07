“Dice que estoy listo”

El consejo que recibió este año en el spring training del ex big leaguer José Rijo luego de causar buena impresión con los Nacionales de Washington, ha calado hondo en Ofilio Castro.



“Juega todos los días como si fuera el último partido de tu vida”, recuerda Ofilio que le dijo aquella vez el otrora lanzador, ahora asistente del General Manager de los Nacionales, mientras agregaba: “Se está hablando mucho de ti aquí, sólo sigue jugando de esa forma para que tengas tu oportunidad pronto”.



Pero la última expresión que lo tiene más inspirado aún es la que escuchó este fin de semana de su manager, John Stearns, de los Senadores de Harrisburg en Doble A, luego de levantar su nivel en sus últimos diez partidos, en los que batea .500 de average, con 16 hits en 32 turnos, tres dobles y un triple, con seis carreras anotadas.



“El manager se me acercó el sábado después que me fui de 4-3, y me dijo: ‘Sé que estás listo para subir a Grandes Ligas, sólo sigue jugando así y pronto tendrás tu chance’”, explica muy entusiasmado Castro desde el teléfono, en su día de “descanso” con el Harrisburg.



El año no había comenzado bien para Ofilio, que arrancó en Clase A fuerte con el Potomac, pero ahora con los Senadores su confianza ha vuelto y su madero está funcionando tal como esperaban que sucediera en ese nivel.



“En Potomac le estaba dando bien a la bola, pero a zona cubierta. Lo mismo estaba pasando la primera semana que vine al Harrisburg. Sin embargo me llamó la atención que me dijeron los coaches que no estaba bateando con conteo, y que esa era una de mis cualidades, y que debía tener paciencia en el cajón de bateo. Desde ahí comencé a mejorar”, comenta el nica.



Castro tiene una racha de cinco juegos bateando de hit, la que le ha permitido elevar su average a .348 desde que llegó a los Senadores, con 23 hits en 66 turnos. Se trata de un gran momento que inclusive lo ubica en una encuesta en la página web de Harrisburg sobre cuáles son los peloteros favoritos de los aficionados.



Aunque aparece en los resultados de la encuesta en el cuarto puesto entre los cinco favoritos de los aficionados, es evidente que su trabajo está causando buena impresión.



“Sé que éste puede ser mi año para subir a Grandes Ligas, y tengo la fe de que puede pasar, pero no me frustraría que no lo hiciera porque tengo tiempo y, si Dios quiere, la salud para lograrlo tal vez hasta con otro equipo”, dijo Ofilio, quien tiene contrato de un año con los Nacionales.