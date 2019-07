Materazzi arrebató balón y falla penal

ROMA / AP.- El defensor Marco Materazzi le pidió públicas disculpas a Julio Ricardo Cruz por haberle arrebatado el balón para tirar el penal que atajó el domingo el arquero del Siena, y que de haberlo convertido seguramente le habría dado el scudetto al Inter.



Cuando empataban 2-2, que fue el resultado final, Materazzi se apoderó con prepotencia del balón e impidió que lo tirara el atacante argentino, designado por el técnico Roberto Mancini para lanzar los tiros de los doce pasos.



“Me equivoqué. Debí haber dejado que lo tirara Cruz, a quien le pido disculpas”, dice en unas declaraciones publicadas el lunes por la Gazzetta dello Sport.



Materazzi fue duramente criticado por el técnico Mancini, quien desde la banca le gritó repetidamente, tras una exclamación popular de maldición: “Debía tirarlo Julio, debía tirarlo Julio”.



Cruz trató incluso de reaccionar cuando Materazzi le quitó el balón, pero el brasileño Maicon y el argentino Esteban Cambiasso lo pararon para que la situación no pasara a mayores.



Materazzi fue violentamente pifiado por sus tifosi, quienes abandonaron el Estadio San Siro como si estuvieran saliendo de un velorio.



La Roma, después de haber estado a once puntos de distancia, podría desplazar al Inter del primer lugar de la Liga italiana.



Inter y Roma llegan a la última fecha con 82 y 81 puntos, respectivamente. Inter visitará al Parma y Roma al Catania; en ambos casos, los equipos se juegan la permanencia en la máxima división del calcio.



Roma irá a jugar con el Catania, que al igual del Parma, requiere de una victoria para no descender a la Serie B.



El volante chileno Luis Jiménez, al referirse al penal fallado, reconoció que no había sido una jornada afortunada: “La desilusión de nuestra gente es más que justificada, pero estoy seguro que ganaremos en Parma”.



“Con el Siena, agregó, servía un poco más de tranquilidad, nos equivocamos en cosas que por lo general hacemos de memoria. Nos faltó un poco de lucidez, pero ha sido una lección que nos servirá en Parma”, añadió.