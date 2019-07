“No debe perder”

“Alfaro tiene para noquear, porque Kobori se ajusta a su estilo. Lo que me sorprendería es que pierda”, dijo Renzo Bagnariol, ejecutivo de la AMB, sobre la primera defensa de la corona mundial de las 135 libras de José Alfaro ante Yusuke Kobori este 19 de mayo en Japón.



Bagnariol prevé un combate difícil porque por primera vez “Quiebra Jícara” tendrá al público en su contra en una pelea importante. Por eso será clave ver cómo asimila esa desventaja.



“Dependerá de su preparación que, según vi, fue excelente. Kobori es difícil por lo fuerte y aguerrido, pero no creo que sea más complicado de lo que fue DeMarcus Corley hace un año, o Prawet Singwancha en la pelea por título en diciembre. Para mí, los dos eran más difíciles de vencer que el japonés, que es más frontal y se presta para que Alfaro lo resuelva”, agregó.



El campeón del mundo hace exactamente un año venció a Corley, y de ahí en adelante experimentó un cambio enorme en su carrera hasta llevarlo a la corona del mundo.



“Es otro Alfaro el que hemos visto en este último año. Desde que venció a Corley su empeño por ser mejor ha sido evidente, y eso seguramente lo veremos en esta pelea. Está inspirado, con mucho espíritu por salir adelante en su vida, y si a eso le sumamos una buena preparación, y sin complejos por pelear en Japón, va ser difícil vencerlo”, insistió Bagnariol.



Sumado a esa inspiración, el dirigente de la AMB explica que Alfaro tendrá más opciones de ganar inclusive por nocaut, si logra contrarrestar el volado de derecha que constantemente tira el japonés, seguido del upper de izquierda.



“Tuve la oportunidad de ver a Kobori en vídeo y no deja de insistir con un volado rápido de derecha y casi al mismo tiempo saca un upper de izquierda. Depende mucho de esos golpes y de su fuerza en el ataque”, dijo.



“Anulando ese volado, no veo cómo le conecte Kobori el upper de izquierda. A la par de eso, para mí, será importantísimo que Alfaro meta sus ganchos de izquierda, que sin duda son una de sus mejores armas y debe buscar cómo explotarla”, indicó.