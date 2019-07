“Logré enderezarme”

Vicente Padilla no tuvo temor en dar la cara a pesar de haber realizado un mal trabajo la noche del lunes frente a los Marineros de Seattle. “Se combinaron muchas cosas, pero me batearon con más soltura, lo importante es que no me di por vencido. Me sentí golpeado en el primer inning, pero levanté mi pitcheo, logré enderezarse y recibí apoyo ofensivo”.



Después de salir en la sexta entrada, Padilla comentó que “esperaba que el equipo reaccionara para recortar distancia en la pizarra, pero nunca imaginé que lo haría tan rápido. En este equipo hay buenos bateadores, y uno confía en eso, pero admito me impresionó lo pronto que funcionó el ataque volteando el marcador contra un pitcher como Bedard”.



El nica decidió cambiar su estrategia después de la segunda entrada al usar el cambio de velocidad y la curva para apagar la ofensiva de los Marineros, lo hizo también en el tercero, pero en el cuarto regresó a su bola rápida aprovechando que el viento había bajado su intensidad.



El viento que soplaba en contra del montículo y a favor de los bateadores se convirtió en un elemento clave en la primera entrada. Su fastball jamás llegó a pasar de las 90 millas por hora, y lo sacaba continuamente de la zona de strike.



El primer imparable de Ichiro Suzuki fue un batazo corto al left field que el viento no dejó que el short y la tercera base pudieran atrapar, y luego vinieron los errores de Ramón Vásquez en tercera y de Josh Hamilton en el center, que le dieron tres carreras sucias.



Como es costumbre, los bateadores siempre llegan alertados sobre el rival que tendrán enfrente. Seattle había pasado una mala noche la última vez que enfrentó a Padilla y estuvo trabajando sobre cómo atacar su recta.



“No es fácil descifrarlo, porque a pesar de que lanza muy seguido su bola rápida, ahora tiene una variedad de recursos que te pueden poner fuera de las bases”, dijo el coach de pitcheo de Seattle, Mel Stottlemyre.



Padilla fue salvado de la derrota por segunda vez este año, pero el dominicano Joaquín Benoit, que le había protegido tres ventajas al nica, falló por primera vez en su intento de preservarle la ventaja.