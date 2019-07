Quieren sacar a Sandino

Diego Sandino, el lanzador de mayor rendimiento en nuestra pelota en las últimas temporadas, podría quedar fuera del campeonato de béisbol de Primera División por “acomodada” interpretación al reglamento.



Sandino fue dado de baja por el Granada por prescripción médica, y en su lugar inscribió a Kenly Chang, que también estuvo de baja por la misma razón... Ese es un movimiento normal en todas las ligas, pero ahora interpretan a su manera el reglamento y quieren impedir la reinscripción de Sandino.



Hey, ¿si reinscribieron a Chang, por qué ahora hay trabas con Sandino? Es asunto de calidad.



Matagalpa es el único equipo que protesta la inscripción de Sandino. Y lo hace presentando fotocopia del informe médico que los Tiburones entregaron a Feniba. También se amparan en el reglamento, que no ha sido aprobado y que la misma Feniba no consigue explicar en el comunicado de ayer, después de la reunión de equipos.



“Se aprovechó para recordar que se estaba jugando con un reglamento no aprobado, a lo que se contestó que el reglamento actual estaba aprobado, tal y como lo indica el artículo 72, y además se mostró una copia de las actas de las reuniones donde se reflejan los artículos que se cambiaron total o parcialmente. Todo esto fue analizado por los presentes, concluyendo que estaba correcto”.



Hay muchas lagunas en ese intento de explicación, y quizás en la reunión del viernes las cosas queden claras.



En la reunión de ayer, a la que sólo faltaron los chinandeganos y los de Somotillo, debutó el señor Favio Zeledón, por Matagalpa, en lugar de Francisco Pérez y Omar Cisneros, y fue quien pidió saltarse el punto de la protesta por Sandino, para pedir rendición de cuentas a nombre de Feniba (¿?).



Esa rendición iba dirigida al Granada, a lo que Martín Madriz mostró la minuta de Banpro en la que se indica el depósito de 15 mil córdobas a nombre del “Campeonato Nacional de Primera División”, que fue el nombre con que se abrió la cuenta, no a nombre de Feniba, que es la persona jurídica.



El caso de Sandino, así como el forfeit que decretaron contra el Somos Norte en partido contra el Bóer el 27 de abril, al que no asistieron por problemas de transporte, serán vistos por la Comisión Técnica antes de la reunión del viernes. Se estima que la Liga continúe el sábado, pero los del Somos Norte anuncian que podrían retirarse si les aplican el forfeit.



Ojalá que las cosas se aclaren pronto y se busque cómo continúe sin problemas la Liga, la que está atractiva, ya que los equipos de menor envergadura están realizando muy buenos partidos.