Frenan a la tribu

Renato Morales con el bate y Diego Sandino desde la colina fueron la combinación perfecta de las Fieras del San Fernando, que ayer frenaron al Bóer, derrotándolos 6x3, en la liga profesional de béisbol.



Después de ganar cuatro juegos seguidos, incluyendo uno “confiscado” ante las Fieras, se esperaba que la racha continuara. Sin embargo, había más motivación entre los masayas, que buscan demostrar que cuentan con un equipo competitivo.



Renato, que se está consolidando como jardinero, después de fungir como inicialista, jonroneó con dos compañeros en circulación en el segundo inning, y sobre esa ventaja las Fieras edificaron su segunda victoria en el torneo, evitando una posible barrida en la serie de tres juegos contra la tribu.



Sandino debutó en gran forma en el torneo, esquivando ocho imparables del Bóer en siete episodios. Fue su tercera apertura en 27 juegos en la Liga Profesional, y obtuvo su segunda victoria en éstos eventos. Melvin Cuevas tiró cuatro innings y soportó 5 carreras, para cargar con su segunda derrota.



Las Fieras se adelantaron en el segundo inning por medio de Renato. Ofilio Castro recibió base y Janior Montes bateó sencillo. Siguió el zurdo y su jonrón por el right dio ventaja 3x0, la que fue incrementándose en los siguientes tres innings.



En el tercer episodio, Janior Montes remolcó la cuarta carrera al recibir base por bolas con las almohadillas congestionadas; en el cuarto, el paracorto Víctor Gutiérrez anotó la quinta carrera, aprovechando error del receptor Manuel Mejía en tiro al lanzador, después que perdió la pelota que le envió Mario Holmann. Y la sexta llegó en el quinto inning, impulsada por Jimmy Álvarez.



El Bóer fue reducido a dos hits en los tres primeros innings, y aunque presionó desde el cuarto inning, no encontró la fórmula para quebrar la hegemonía de Sandino.



Jimmy González alcanzó la intermedia en el cuarto inning por hit y error, para anotar impulsado por hit de Clyde Williams, pero fallaron Manuel Mejía y Marlon Abea. Para el quinto, golpe a Vincent Palmer y sencillo de Mario Holmann ya con un out, fue seguido por doble productor de Travis Ezi. Pero nuevamente Sandino impuso su clase, dominando a Jimmy González y Jorge Luis Avellán con rolas al cuadro.



La última oportunidad india sucedió en el sexto episodio, en que Williams y Mejía se embasaron por sencillos al cuadro, mediando error de Víctor Gutiérrez y rola de Palmer empujó a Williams.



En el resto del trayecto, sólo Manuel Mejía conoció base, por boleto de Jairo Pineda en el octavo inning. Igualmente, Wilber Bucardo y Daniel Sarria hicieron buenos relevos desde el sexto inning, pero el fuego del Bóer fue apagado.