La liga en juego

Mientras los estadios esperan la reanudación del Campeonato Nacional de Béisbol de Primera División, en las oficinas de Feniba se juega el futuro de la Liga. Cada reunión es una caja de sorpresas, y la de hoy, en la que estará la Comisión Técnica, dará pautas para lo que se avecina.



Entre los puntos de agenda están las resoluciones a la protesta del Matagalpa sobre la inscripción de Diego Sandino y analizar la veracidad del forfeit que se le aplicó al Somos Norte por no presentarse el 27 de abril al juego contra el Bóer en el IND.



A simple vista no se ve problema alguno... Granada presentó constancia médica del mal que padecía Sandino, y conforme al reglamento, tiene el derecho de reinscribirlo, y el Somos Norte anunció con el debido tiempo que se le dañó el autobús y que no podrían trasladarse a cumplir el compromiso. Era fuerza mayor.



Pero como siempre hay algún “pelo en la sopa”, se espera no lleve trenzas y no haya complicación o parcialidad.



Sorprendió Matagalpa protestando la inscripción de Sandino amparado con un reglamento que muchos directivos apuntan no ha sido aprobado... Además, quieren aplicar un artículo mal modificado que existe desde hace décadas y nunca hubo problemas. Lo único que uno piensa es que hay un trasfondo y un juego de intereses. Se interpreta que quieren impedirle jugar a Sandino, o en su defecto, que dejen fuera a Kenly Chang.



Sandino es un pelotero clase “A” y es uno de los seis que tiene Granada. Chang es un pelotero “B”, igual que Bayardo Dávila, quien tiene un dedo fracturado y está de baja.



¿Qué pasaría si después de la recomendación que haga la Comisión Técnica, la Presidencia de la liga vuelve a engavetarla e ignorarla como hace dos temporadas? Martín Madriz, Presidente de la directiva del Granada, está decidido a retirar a su equipo del Campeonato, igual a como hizo en 2006 estando al frente del Bóer, cuando favorecieron a Matagalpa... Igual decisión tomarían los directivos del Somos Norte si les aplican el forfeit, ya que pelean por el cuarto lugar.



¿Se imaginan una liga sin dos de los equipos de mayor potencial en el evento? Matagalpa, Chinandega y Bóer están a kilómetros de distancia de la Unica y Estelí. Sería la semifinal más triste y lamentable del béisbol pinolero, que ansiosamente busca recuperar su prestigio y la confianza de patrocinadores y aficionados.



Se ha dicho que los campeonatos se ganan en la mesa, pero lo que ahora está en juego es el futuro de la Liga.