Argüello vacilante

Pasando serios apuros con su control en tres de los cuatro innings que tiró, Douglas Argüello tuvo suerte de no haber permitido más que una carrera ante el Frederick, sucursal de los Orioles en Clase A, que al final venció 3x2 al Salem, de los Astros de Houston.



El nica, con dos outs, permitió sencillo, golpeó a uno y dio una base antes de retirar la primera entrada sin carreras, pero en el segundo episodio golpeó a dos y cometió dos wild pitch, precisamente con uno de ellos le anotaron la única carrera del encuentro.



En el tercer inning respiró, sacando a los tres que se enfrentó, mientras el juego seguía en su contra 1x0, pues su equipo no pudo reaccionar al pitcheo de Jacob Renshaw.



En el cuarto inning recibió un hit, ponchó al tercero del juego y aunque otorgó su segundo boleto salió ileso. Para el quinto ya no apareció.



Argüello (1-2) salió sin decisión en una labor de cuatro entradas de una carrera limpia, tres hits, dos boletos, tres golpes, dos wild picth y tres ponches, para dejar su efectividad en 1.93, con siete limpias en 32.2 episodios, de 27 hits, 26 ponches y 13 bases en ocho juegos.



Everth Cabrera, con los Turistas de Asheville, se fue 3-1, con una base robada, la número 19 de la campaña, que lo deja como sublíder de la liga, recibió un boleto (18) y se ponchó una vez (26). Su promedio quedó en .318, por 49 hits en 154 turnos.



Ofilio Castro, en Doble A, con el Harrisburg, se fue de 2-0, con un boleto, y bajó su promedio a .324, producto de 23 hits en 71 veces al bate.