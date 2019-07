Justine se retiró

Limelette / AFP.- La número uno del tenis mundial, la belga Justine Henin, anunció su retirada "definitiva" de las canchas, este miércoles, en una rueda de prensa en Limelette (centro de Bélgica), alegando falta de motivación, a sus 25 años de edad.



"He decidido poner fin a mi carrera como jugadora de tenis", señaló, confirmando las informaciones aparecidas en la prensa belga, que indicaban que abandonaría la práctica de este deporte, a pesar de estar en la cumbre de su carrera profesional.



"Es una página que se pasa. No siento tristeza, más bien alivio", añadió, asegurando ya no tener la motivación necesaria, y precisando que quería involucrarse en una academia de tenis para jóvenes que ha creado en Bélgica.



Henin, que cumplirá 26 años el próximo 1 de junio, lidera por 117ª semana consecutiva el ranking de la WTA.



Nacida en Lieja, la tenista ha ganado siete títulos de Grand Slam (cuatro Roland Garros, dos Open de Estados Unidos y un Abierto de Australia), y sólo el césped de Wimbledon se ha resistido a su raqueta.



"Sé que esta decisión es un ‘shock’ para mucha gente y también una sorpresa, pero es una decisión reflexionada de manera madura ya desde hace algún tiempo. Es una partida que lleva en mi cabeza desde hace algunos meses, puede ser que desde el final de 2007, el final de algo que había soñado desde que tenía cinco años", indicó la belga.



Vigente campeona olímpica, dio una sensación de cansancio desde el inicio del año 2008, tras una temporada 2007 remarcable, en el transcurso de la cual ganó diez torneos, entre ellos dos Grand Slam (Roland Garros y el Open de Estados Unidos, sin perder ni un set) de 14 jugados, con 63 victorias y sólo cuatro derrotas.