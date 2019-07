Carlos decide

Los directivos de equipos y Feniba se reunirán esta mañana para discutir el futuro inmediato del campeonato de béisbol, ver si es posible jugar el fin de semana y asegurar la bienandanza de la Liga.



Ayer, la Comisión Técnica dictaminó que no tiene lugar la protesta del Matagalpa sobre la inscripción de Diego Sandino, ya que no se puede protestar por una inscripción que no existe, y tampoco cumplieron con el reglamento, presentando los dos mil córdobas para tal efecto. Diego puede ser inscrito por Granada.



También validó la protesta del Somos Norte respecto del forfeit ante el Bóer, y recomendó reprogramarlo en doble juego cuando se enfrenten en Managua.



La última palabra la tiene el presidente de Feniba, Carlos García, y se conocerá esta mañana en la reunión. Ojalá que gane el béisbol.