“Chirizo” de nuevo a México

A la par de Juan Manuel y Rafael Márquez, quienes protagonizaron con distintos rivales las peleas que podrían ser calificadas como las mejores del año, ahí estarán René “Chirizo” González y Marlon “La Rata” Aguilar, preparándose en México en el gimnasio La Romanza, del reconocido entrenador Nacho Beristain.



Los dos boxeadores, manejados por Marcelo Sánchez, de Pinolero Boxing, y su entrenador Ramón “El Chino” Gutiérrez, viajarán mañana gracias a la gestión de Sánchez con el propio Beristain hace algunos días, para que entrenen por 40 días y venir a Nicaragua para pelear el 27 de junio en el aniversario de su promotora.



“Es un orgullo regresar a México para entrenar con Beristain y rodearte de tanta calidad, como los Márquez y resto de peleadores que se reúnen en ese gimnasio. Sé que puedo mejorar, adquirir muchos conocimientos y motivarme con alguien como él, que me ha hecho sentir que tengo la calidad para hacer mucho en el boxeo”, comentó González.



Beristain ha estado al tanto de la carrera de González desde la primera vez que llegó a prepararse en México, donde se suponía regresaría después que hacer una pelea en el país.



“No pude regresar después por algunas razones, pero Beristain ha estado llamando y hablando conmigo para saber cuándo regresaría. Me trató muy bien la primera vez que estuve allá, tanto que me dijo que cuando pelee por título, él quiere estar en mi esquina, porque quiere dirigirme”, agregó René muy motivado.



Aguilar también lució muy entusiasmado por este viaje, que está convencido cambiará su futuro en el boxeo rentado. Porque al igual que René, se ha trazado la meta de tratar de disputar a más tardar el próximo año, una pelea de título mundial.



A su regreso, Aguilar podría pelear con el panameño Mauricio Martínez, mientras González lo hará con el colombiano Humberto “Metralleta” Martínez, pero aún están en negociaciones y será cuestión de tiempo para ver si se confirman estas peleas para el 27 de junio.