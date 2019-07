Vuelve “El Emperador”

SAO PAULO / AFP.- El entrenador de la selección de fútbol de Brasil, Dunga, convocó a 25 jugadores para los amistosos ante Canadá y Venezuela y para los juegos por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica-2010 contra Paraguay y Argentina.



El de Adriano (“El Emperador”), delantero del Inter de Milán de Italia, pero actualmente en préstamo en el Sao Paulo, fue la gran novedad de la convocatoria, mientras que Ronaldinho Gaúcho, del Barcelona español, quedó nuevamente afuera de la lista de Dunga.



Ronaldinho no integra la selección desde los últimos partidos contra Perú y Uruguay por las eliminatorias en noviembre del año pasado.



Como preparación para la reanudación del premundial, Brasil enfrentará a Canadá el próximo 31 de mayo en Seattle y a Venezuela el seis de junio en Boston.



Posteriormente, por las eliminatorias, la selección auriverde se medirá con Paraguay el 15 de junio en Asunción, y con Argentina el 18 de junio en Belo Horizonte.



Precisamente, los próximos adversarios de Brasil encabezan las posiciones de las eliminatorias disputadas en cuatro fechas: Paraguay se ubica en primer lugar, con diez puntos, seguido por Argentina con nueve y por Brasil con ocho.



Entre los convocados, Adriano (Sao Paulo) y Kléber (Santos) se presentarán recién el diez de junio en Teresópolis, sede del campo de entrenamiento de la selección 'canarinha', después de los partidos de sus equipos en la Copa Libertadores.



La lista completa de convocados por Dunga es la siguiente:

Arqueros: Julio César (Inter de Milán, ITA), Diego Alves (Almería, ESP) y Doni (AS Roma, ITA).



Defensas: Alex (Chelsea, ENG), Juan (AS Roma, ITA), Lúcio (Bayern Munich, GER), Luisão (Benfica, POR), Daniel Alves (Sevilla, ESP), Marcelo (Real Madrid, ESP), Gilberto (Hertha Berlín, GER), Kléber (Santos) y Maicon (Inter de Milán, ITA).



Volantes: Anderson (Manchester United, ENG), Diego (Werder Bremen, GER), Elano (Manchester City, ENG), Gilberto Silva (Arsenal, ENG), Josué (Wolfsburgo, GER), Julio Baptista (Real Madrid, ESP), Kaká (AC Milán, ITA) y Mineiro (Hertha Berlín, GER).



Delanteros: Adriano (Sao Paulo), Alexandre Pato (AC Milán, ITA), Luis Fabiano (Sevilla, ESP), Robinho (Real Madrid, ESP) y Rafael Sobis (Betis, ESP).