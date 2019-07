Seedorf dice no

El centrocampista holandés del Milán italiano, Clarence Seedorf, ha decidido renunciar a su posible participación con Holanda en la Eurocopa de Austria y Suiza de este verano, según informó ayer la Federación de su país (KNVB).



El ex jugador del Real Madrid, dentro de una lista provisional de 30 futbolistas realizada por Marco Van Basten, telefoneó a éste para transmitirle su renuncia a estar entre los convocados definitivos. "Me sorprendió su anuncio, no lo esperaba. Le dije a Clarence que lo respeto como jugador y como persona, pero ya ha tomado su decisión", indicó Van Basten.



Por su parte, Seedorf señaló en un comunicado que su decisión ha sido tomada "después de muchas consideraciones y meses de reflexión", y tuvo una crítica velada para el seleccionador. "Desde que regresé a la selección no se han creado las condiciones adecuadas para rendir a mi mejor nivel y convertirme en el miembro del equipo en el que siempre me esforcé", comentó.





No es la primera negativa

El centrocampista, además, recuerda que en el pasado ya se habían producido "negativa" de otros jugadores holandeses. "Siempre esperé que aprendiésemos de estas lecciones, que provocaron que grandes futbolistas tomasen elecciones muy difíciles", recalcó. De todos modos, Seedorf no desea llevar "tensión" al equipo holandés ni hacer nada que no tuviese "un impacto positivo para ayudar a la selección durante la Eurocopa".



"Todavía espero que en el futuro pueda de nuevo vestir con orgullo la camiseta ‘orange’, especialmente cuando el equipo se prepare para lo que deseo que sea una muy exitosa campaña para clasificarnos para el Mundial de 2010 en Sudáfrica", sentenció el holandés, que deja abierta la puerta para una futura convocatoria del nuevo seleccionador, Bert van Marwijk, que se hará cargo del combinado tras la Eurocopa.



Seedorf, de 32 años, debutó como internacional absoluto con Holanda en 1994 y en su haber tiene 87 internacionalidades, marcando 11 goles. Ha disputado las Eurocopas de Inglaterra‘96, de Holanda y Bélgica 2000 y Portugal 2004, además del Mundial de Francia de 1998.