Jayson Werth iguala récord

Jayson Perth, con tres jonrones en sus tres primeros turnos al bate, uno de ellos gran slam, empató una marca para los Filis de Filadelfia, con los que además empujó ocho carreras, y guió a los su equipo en una paliza que le propinó 10x3 a los Azulejos de Toronto.



Werth tuvo en la séptima entrada la oportunidad de empatar la marca de Grandes Ligas de cuatro cuadrangulares en un juego. Pero el toletero dio un elevado de foul a la primera base.



Se convirtió en el jugador número 18 de los Filis que conecta tres vuelacercas en un partido. Ryan Howard fue el más reciente en hacerlo: el tres de septiembre de 2006 contra Atlanta.



Con otros tres jonrones, pero de bateadores distintos, los Indios terminaron con el no hitter que tiraba Johnny Cueto, de los Rojos hasta el sexto inning, y de paso le arrebataron la posibilidad de ganar el juego, que finalmente se adjudicó su equipo 4x3 sobre los Indios.



El dominicano mantuvo sin hits y en una base por bola a los Indios hasta el quinto, mientras los Rojos lo respaldaban con Brandon Phillips (8) y Adam Duna (8) disparando un jonrón cada uno para poner la pizarra 3x0, hasta el fatídico sexto episodio.



En esa entrada, Cueto recibió cuadrangular abriendo tanda de Casey Blake (3), seguido vino Travis Hafner (4) con la misma dosis como emergente y después de un out, Johnny Peralta lo sacudió con el tercer vuelacerca de la entrada para empatar el marcador 3x3.



Después de esa explosiva reacción de los Indios, Cueto no apareció en el séptimo. En el octavo Cincinnati se fue arriba y puso el definitivo 4x3.



Tampa Bay, demostrando que no cederá fácilmente la cima de la División Este de la Liga Americana, derrotó 3x1 a los Cardenales de San Luis, que sólo pudieron anotar por cuadrangular de Chris Duncan (4) hasta el octavo episodio.



Braden Looper (5-3), por los Cardenales, fue el derrotado, permitiendo diez hits y tres carreras en seis episodios; el pitcher ganador fue Andy Sonnanstine (6-1), luciéndose en ocho innings de ocho imparables y solo una carrera permitida. Tampa Bay, además, aumentó a juego y medio su ventaja sobre los Yanquis ,aprovechando que se suspendió su juego que tenía con los Mets.



Pese al jonrón número 13 de Dan Uggla y el quinto de Jeremy Hermida, los Marlins cayeron 7x6 ante Kansas en Florida. Brett Tomko (2-4) limitó en dos carreras y seis imparables a los Marlins en seis entradas para adjudicarse el triunfo. Perdió Andrew Millar (3-3).