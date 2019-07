Girardi, alarmado

Nueva York.- Joe Girardi no es amigo de reuniones, pero las circunstancias en medio de una gran preocupación por descender al último lugar, lo obligaron a programar una muy especial.



Girardi realizó la primera reunión a puerta cerrada de su carrera como manager de los Yanquis antes del tercer juego de la serie contra los Rays. Habló con su equipo durante 30 minutos antes de que comenzara el encuentro.



Nueva York perdió los dos primeros juegos de la serie en Tampa Bay, antes de ganar el tercero, y solamente ha conseguido tres carreras en las últimas 24 entradas, comenzando desde el segundo juego de la serie contra Detroit el fin de semana pasado.



Los Yanquis llegaron al tercer juego contra los Rays con foja de 19-21, un comienzo poco esperado que provocó las críticas del presidente del equipo, Hank Steinbrenner.



“No tuvo nada que ver con los comentarios de Hank", expresó Girardi. “Quería decirle al equipo lo que pensaba de ellos”.



El manager de los Mulos comentó que no dará muchos detalles de la reunión, pero confirmó que sí se realizó y dio una pista del tono cuando dijo: “Este equipo espera ganar todos los días, y eso no está sucediendo, y nos está enfadando”.



Los Yanquis han jugado sin los servicios de Alex Rodríguez y sin el boricua Jorge Posada, lo cual ha perjudicado a la alineación. Girardi ha tratado de mezclar las cosas, juntando 36 alineaciones diferentes esta temporada --la mayor cantidad en la Liga Americana.



El récord de los Yanquis es un poco mejor al de la temporada pasada, cuando tenían foja de 18-22 después de 40 juegos. El 28 de mayo, el antiguo dirigente Joe Torre cerró las puertas del clubhouse para realizar una reunión en Toronto, en donde dio un apasionado discurso que dejó a un veterano “avergonzado".



Los resultados no fueron inmediatos, pero los Yanquis tuvieron foja de 16-11 en junio y luego 19-9 en julio para ganar 94 juegos.