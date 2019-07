Pistorius buscará pase a olimpiadas

LAUSANA / AFP.- El atleta sudafricano Oscar Pistorius, amputado de las dos piernas, ganó este viernes la apelación que interpuso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que podría participar en los Juegos Olímpicos de Pekín si logra clasificarse.



"Hoy quiero perseguir mi sueño, que es participar en los Juegos Olímpicos. Y, si no es en Pekín (en agosto), será en Londres en 2012", declaró Pistorius, a quien le amputaron ambas piernas con sólo 11 meses debido a una enfermedad congénita.



"El TAS admitió la apelación interpuesta por el atleta sudafricano Oscar Pistorius contra la decisión del Consejo de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) del 14 de enero", declaró el TAS.



"La decisión del Consejo de la IAAF ha sido anulada con efecto inmediato y el atleta es elegible para participar en las competiciones de la IAAF, utilizando sus prótesis Ossur Cheetah flex foot", añadió en referencia a las prótesis de fibra de carbono que lleva sujetas a sus rodillas.



El 14 de enero, el Consejo de la IAAF decidió no autorizar a participar a Pistorius en competiciones organizadas bajo su reglamento en virtud de un informe de un experto alemán, que estimaba que el corredor de 400 metros sacaba ventaja de sus prótesis.



Un mes más tarde, Pistorius interpuso un recurso contra esta decisión ante el TAS, afirmando basarse en "un informe muy sólido", gracias a los estudios efectuados por su propio equipo de científicos. Según él, "varios institutos estadounidenses (...) respondieron que no estaban forzosamente de acuerdo con los resultados de los tests" del laboratorio alemán.



Para participar en los Juegos Olímpicos, Pistorius deberá hacer el tiempo mínimo exigido por la IAAF (al menos 45 segundos y 95 centésimas ó 45 segundos y 55 centésimas si otro sudafricano corre por debajo de esa marca), para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Pekín (8-24 agosto).



Su marca personal es de 46 segundos y 46 centésimas.



Pistorius, que ha acumulado éxitos en las competiciones para discapacitados, se encontró en el ojo del huracán cuando decidió competir con los atletas no discapacitados en algunas pruebas importantes. Sus piernas artificiales suscitaron interrogantes sobre la igualdad en el deporte.



"El TAS ha considerado que la IAAF no demostró que los efectos biomecánicos del uso de esa prótesis dieran ventaja a Oscar Pistorius respecto a los demás atletas que no utilizan ese equipo", indicó el TAS.



A Pistorius se le abren de esta manera las puertas del Olimpo.