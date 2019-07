Sin temor por pesaje

Especial desde Tokyo



José Alfaro ganó el primer round en Japón, al tener bajo control el peso, un fantasma que siempre persigue a los nicas en peleas de relevancia. “Quiebra Jícara” cerró en 135 libras tras el entrenamiento del sábado, que consistió en soltar los músculos y caminar sobre una máquina en un impresionante gimnasio, situado a tres cuadras del Hotel Bell Classic.



PESAJE TEMPRANO.- La ceremonia del pesaje del combate entre Alfaro y Yusuke Kobori sería a la una de la mañana (hora nica) de hoy, y el lunes la pelea llegará a nuestro país a esa de las cinco de la mañana.



KOBORI LEJOS.- En otro hotel se encuentra el retador japonés Kobori, bien lejos del campamento nicaragüense. Alfaro y sus manejadores decidieron entrenar en un gimnasio propiedad del promotor japonés Akihiko Honda, quien no tiene que ver nada en la promoción de este programa. “Es mejor estar alejado, así estamos más tranquilos, y además, Honda nos puso a la orden sus instalaciones porque es amigo nuestro”, aseguró Fernando Sánchez, co-apoderado y asistente del entrenador de Alfaro.



DÍA ESPECIAL.- La pelea se realizará en Differ Ariake de Tokyo, como parte del festejo del “Día del Boxeo” en este país, que un 19 de mayo de 1952 tuvo a su primer campeón mundial, al coronarse Yoshio Shirai ante el estadounidense de origen filipino, Dado Marino.



SE BUSCAN PESCADOS.- Para Alfaro y su equipo de trabajo la comida no les ha causado ningún malestar; lo único es que el campeón anda con el antojo de comerse un pescado frito, y aquí venden pescado, pero sólo crudo.



NO LO CONOCEN.- El réferi puertorriqueño que trabajará en la pelea, Rafael Ramos, y los jueces, el mexicano Héctor Hernández y el texano Roberto Rodríguez, que por vez primera van a ver en acción a Alfaro, tienen una enorme experiencia en peleas de campeonato mundial.





TV GRATIS.- El promotor Don King anunció que estará trasmitiendo la pelea Alfaro-Kobori totalmente gratis por www.DonKingTV.com. King está incursionando decididamente en el internet pensando en el futuro inmediato, siempre y cuando le resulte rentable.



ESE HORARIO.- Qué terrible es estar trabajando en un país que nos lleva 15 horas por adelante. No es fácil acostumbrarse en dos días, pero por el momento no me ha pasado lo de Holanda. Ahí nos corrieron en 2005 de un hotel a todos los periodistas nicas, porque no dejábamos dormir al resto de clientes con nuestros reportes a media noche.