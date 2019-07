Kobe arremete

Los Lakers de Los Ángeles sellaron su pase a la final de la Conferencia Oeste, tras imponerse (105-108) en el sexto partido de la Serie (4-2) a los Jazz de Utah, en un igualado choque donde reapareció el mejor, Kobe Bryant, autor de 34 puntos, para conducir a los angelinos a una final que no alcanzaban desde hace cuatro años.



De esta forma, el español Pau Gasol, quien acabó el partido con 17 puntos y 13 rebotes, volviendo a ser uno de los más destacados en su equipo, se convertirá --después de haber logrado en esta temporada ser el primer jugador nacional en ganar una eliminatoria de los playoffs-- en el primer español en poder disputar una final de Conferencia.



Pese a lo ajustado del resultado final, lo cierto es que los de Phil Jackson dominaron claramente buena parte del encuentro, gracias a un arrollador inicio, con un 0-7 de parcial nada más comenzando, que les llevó a terminar el primer cuarto con 13 puntos de ventaja. Sin embargo, una vez que empezaron las habituales rotaciones en ambos conjuntos, el quinteto suplente de los Lakers volvió a quedar en evidencia, y dejó claro una vez más la diferencia existente entre estos jugadores y los titulares.



Así, Utah fue poco a poco dinamitando la diferencia de 17 puntos en contra, gracias, en gran parte, a la buena actuación en este tramo del choque de Paul Millsap, autor de 10 puntos en 5 minutos. Mientras, los angelinos, pese a contar con un inspirado Bryant, fundamental para su equipo durante toda la eliminatoria, no consiguieron sentenciar un partido que a punto estuvo de complicarse en la recta final.



Cinco triples consecutivos, dos de Kirilenko; otros tantos de Okur y uno más de Deron Williams, situaron a los locales a dos puntos (103-105), disponiendo de la oportunidad de forzar la prórroga, algo que no consiguieron al no acertar Mehmet Okur y Deron Williams con el triple decisivo.



Con esta victoria, la primera de toda la Serie que se consigue en feudo ajeno, los Lakers ya esperan en la final del Oeste al vencedor de una eliminatoria que se ha ido al séptimo encuentro, entre los Hornets de Nueva Orleáns, liderados por un Chris Paul en estado de gracia, y los actuales campeones, San Antonio Spurs.