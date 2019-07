AS Deportes / Madrid

Se han cumplido tres meses de la operación del tendón rotuliano de la rodilla izquierda a la que se sometió Ronaldo. El brasileño abrió en exclusiva a AS las puertas de la clínica en la que se recupera. Trabaja sin descanso para reaparecer en octubre, y no regateó ninguna de las preguntas sobre el escabroso suceso que protagonizó a finales de abril.





¿Cómo está esa rodilla?

Ahora se encuentra muy bien. Mejora cada día. Ya no tenemos problemas al doblarla. Recuerdo que en la primera operación de mi rodilla derecha, tuvimos que esperar mucho tiempo hasta que la pude doblar por completo, y ahora estamos muy cerca de hacerlo ya totalmente. Vamos bastante bien.





Al romperse, ¿sintió lo mismo que en la otra rodilla?

Sí, exactamente lo mismo. La rotura, el rumor que escuché en el momento fue exactamente el mismo. Me di cuenta al instante.





¿Qué sintió?

Un poco de dolor, pero es peor la conciencia de que te das cuenta que se ha roto.





¿Lo que le sucedió con los travestis ha sido el peor episodio personal que ha tenido en su vida?

Sí. Sin duda. Fue un error que cometí. Me equivoqué y todos los días pienso en ello. A mí me ha afectado mucho personalmente, pero no me ha quitado la ilusión por volver a jugar al fútbol.





¿Cuál es la verdad?

La verdad es que fui con unos amigos a cenar. Salí del restaurante en el que estábamos a las 4:30 de la mañana y cometí un acto estúpido; insisto, fui estúpido. Había discutido con mi novia, estaba un poco triste pensando en muchas cosas, y una chica se acercó a mi coche y contraté sus servicios. Después empezó toda la extorsión.





¿Qué sucedió entonces?

Fuimos a un motel y ella llamó a dos amigas. Cuando llegaron percibí que las dos amigas no eran mujeres, sino hombres, travestis; y en ese momento les dije que no quería más. Ahí me empezaron a extorsionar.





¿En qué consistió exactamente la extorsión?

Me pidieron más dinero. Yo empecé a negociar con ellos para que no hubiera más problemas. Los propios travestis se han retractado luego en la comisaría de todo lo que dijeron. Era mentira, y estas personas quisieron aprovecharse de mí para subir en la vida, por el hecho de ser famoso. Yo no quería seguir con el servicio porque vi que no eran chicas.





¿Y cómo no se dio cuenta de que no eran chicas?

No supe que la primera chica era un chico y me equivoqué. Cometí la estupidez de contratar el servicio de una chica que luego además no lo era. Mi pelea con mi novia no justifica lo que hice. Al llegar a la habitación, cuando vinieron las otras chicas, me di cuenta de que no eran mujeres y dije que no quería seguir adelante. Ni me enteré de que la primera chica era un chico. Tan es así, que esta chica ya tiene una demanda en contra de otra persona que contrató sus servicios, porque no se pone en el sitio de los travestis, y sí en uno donde están las prostitutas. Mi caso no es el primero. Ella tiene una red de extorsión de este tipo y yo he sido una víctima.





¿Las chicas le amenazaron en algún momento?

Sí, me amenazaron con extorsionarme si no les pagaba 30 mil euros. Si no se los daba irían a la prensa a contar todo. En las investigaciones se ha confirmado que mientras yo estaba con estas chicas en la habitación, el novio de una de ellas ya estaba en un periódico contándolo todo. Esto se ha sabido porque he peleado hasta la muerte por no ser víctima de una extorsión. Yo no he aceptado pagar una cuantía muy superior.





¿Hubo amenaza física?

No. Sólo amenaza de extorsión.





¿Pasó miedo?

Sí, porque soy una persona normal como usted, y me han implicado en una situación que le puede pasar a cualquiera. Tuve miedo, pero me quedé muy triste porque fui muy sincero con ellas para no seguir con el servicio. Pagué a dos sin haber hecho nada. Ni siquiera me quise marchar sin pagar, a pesar de que no había hecho nada. La actitud de una de ellas de extorsionarme me dejó muy triste.





¿Le robaron la cartera?

Sí, me robaron los documentos de mi coche. Me di cuenta al día siguiente cuando vi a esa chica en la portada del periódico. Entró en mi coche y se llevó los documentos sin yo enterarme.





¿Ronaldo contrata habitualmente a prostitutas?

No, no. Que la gente tenga claro que no es costumbre mía hacer esto. Yo siempre he tenido novias y nunca he necesitado este tipo de servicios. En la vida todos nos equivocamos. Yo estoy aprendiendo mucho de esto.





¿Qué le dijo a su madre, a su novia y a su hijo? ¿Cómo se explica algo así?



Cuando mi familia se enteró, se quedaron muy sorprendidos por esta noticia; pero siempre han estado de mi lado, porque mi mamá sabe perfectamente el hijo que tiene. A mi novia no le gustó nada, se enfadó mucho conmigo y tuvimos una discusión, pero después me ha dado toda su amistad y apoyo. Ha sido una gran amiga en esta historia.





¿A quién ha sido más difícil explicárselo?

No ha sido difícil explicárselo a nadie porque todos saben quién soy, mis principios y mi integridad. Lo que ha sido difícil es tranquilizar a todos los que me rodean.





¿Su novia le va a perdonar y van a volver juntos?

Tengo que hablar con ella, porque ha sido algo muy duro para mí, pero también para ella. Nosotros nos enfadamos, pero no justifica mi equivocación. Quiero hablar con ella sin utilizar los medios de comunicación, e intentar arreglar todo. Aunque soy consciente de que no será fácil, voy a luchar con todas mis fuerzas por ella.





¿Queda muy claro que Ronaldo es heterosexual?

Sí, toda la gente sabe de mis preferencias sexuales. No tengo ningún tipo de problema con los homosexuales, pero a mí me gustan las mujeres. Siempre lo tuve muy claro.





¿Es verdad que va a ser padre de nuevo?

Creo que mi novia está embaraza, pero tenemos que esperar a que se cumplan los tres primeros meses para ver si todo va bien.





¿Ronaldo ha consumido drogas alguna vez?

No, nunca. Soy un deportista y no he consumido drogas en mi vida. Estoy totalmente en contra de las drogas.





¿Cuántas veces le han ofrecido drogas?

Nunca, porque la gente sabe muy bien cómo soy. Soy muy claro en mis preferencias y en mi manera de vivir. Nunca he aceptado esto ni he dado pie a ello.





¿Le duele pensar que su imagen está dañada?

Entiendo que la mancha en el aspecto personal existe, pero también en el ámbito profesional he hecho mucho por el fútbol, por el deporte, por mi país. Fue un acto estúpido de mi parte y una gran equivocación. Todos los días me arrepiento de ello. En el momento que vuelva a jugar y a meter goles, todo esto se olvidará poco a poco. He sido víctima de una película muy mala.