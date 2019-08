Soltarán a Ronaldinho

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, pidió “disculpas” a la afición por el mal momento que vive su equipo tras dos temporadas sin títulos, y confirmó la salida del brasileño Ronaldinho. “Soy responsable de todo”, admitió Laporta en una entrevista el domingo por la noche, al término de la última jornada de la Liga española de fútbol, en el canal catalán de televisión TV3. Sobre Ronaldinho, el presidente ‘blaugrana’ comentó: “Le hemos dicho que le convienen nuevos retos. Cuando se acaban ciclos es normal que las personas más emblemáticas se vayan. Me gustaría mucho que Ronaldinho marche como ha marchado (el entrenador) Frank Rijkaard, y que le recordemos como el hombre que nos ha dado dos Ligas, una Champions”.



Raúl, mejor jugador

Madrid / AFP.- El diario deportivo Marca otorgó al capitán del campeón Real Madrid, Raúl González, el premio Di Stefano al mejor jugador de la Liga española de fútbol 2007-2008. El propio Alfredo Di Stefano, de 81 años, anunció la designación. “Ha hecho una buena campaña y lo ha merecido”, dijo el ídolo hispano-argentino. Luis Aragonés, entrenador de la “Furia”, confirmó el sábado que prescinde del jugador para la Eurocopa de Suiza y Austria.



Raúl, mayor goleador de su club en la temporada con 18 dianas, ha marcado 44 goles en 102 partidos internacionales con la selección española.



No cederán a Kaká

ROMA / AFP.- El club italiano de fútbol AC Milan, indicó que no dará el visto bueno a la participación de su centrocampista brasileño Kaká en el equipo olímpico de su país para los Juegos de Pekín (8-24 agosto), pues este último ya forma parte de la selección nacional. “De cara a los Juegos Olímpicos chinos, el Milan confirma que dará el visto bueno a los jugadores sub-23 como Alexandre Pato o Rodrigo Digao, que forman parte de los 50 jugadores preseleccionados”, indicó a última hora del domingo un comunicado publicado en la web del club. “Por el contrario, el Milán no cederá a nadie que supere los 23 años como Kaká, por el simple hecho que ya forma parte de la selección nacional brasileña”, indicó. “El club considera entonces injusto que Kaká se vea igualmente implicado en los partidos oficiales del equipo olímpico de Brasil”, sentenció el AC Milan.